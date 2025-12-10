Champions League 2025-2026: partidos de hoy miércoles 10 de diciembre

En un nuevo día de actividad en el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, continúa la sexta fecha con varios partidos atractivos
Este miércoles continúa la fecha 6 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, con el ya conocido nuevo formato que dejó atrás la habitual etapa de grupos para crear una tabla de posiciones unificada con 36 equipos. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por televisión en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.
Al igual que en la última edición, cada uno de los participantes se enfrenta a ocho rivales diferentes (ya se disputaron las primeras cinco jornadas), cuatro como local y cuatro como visitante. Todos suman puntos para la misma tabla, en la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan entre el puesto 9 y el 24 jugarán un playoff de ida y vuelta por las ocho plazas restantes.
Este 10 de diciembre habrá partidos atractivos como Real Madrid (España) vs. Manchester City (Inglaterra), Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Newcastle (Inglaterra), Benfica (Portugal) vs. Napoli (Italia) y Athletic Bilbao (España) vs. PSG (Francia), entre otros. Entre lesiones y expulsiones, en la jornada se presentarán apenas seis argentinos: Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen); Franco Mastantuono (Real Madrid); Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni (Benfica); y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).
Horario y TV de los partidos de este 10 de diciembre
- 14.45: Qarabag (Azerbaiyán) vs. Ajax (Países Bajos) - ESPN y Disney+.
- 14.45: Villarreal (España) vs. Copenhague (Dinamarca) - Fox Sports y Disney+.
- 17: Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Newcastle (Inglaterra) - ESPN 3 y Disney+.
- 17: Real Madrid (España) vs. Manchester City (Inglaterra) - Fox Sports y Disney+.
- 17: Benfica (Portugal) vs. Napoli (Italia) - Fox Sports 2 y Disney+.
- 17: Borussia Dortmund (Alemania) vs. BodoGlimt (Noruega) - ESPN 4 y Disney+.
- 17: Brujas (Bélgica) vs. Arsenal (Inglaterra) - ESPN 2 y Disney+.
- 17: Juventus (Italia) vs. Pafos (Chipre) - Canal 116 de Flow y Disney+.
- 17: Athletic Bilbao (España) vs. PSG (Francia) - ESPN y Disney+.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - Siete
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno
- Barcelona (España) - Cinco
- Ajax (Países Bajos) - Cuatro
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno
- Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno
- Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno cada uno
