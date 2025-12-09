Lionel Messi, Jugador Más Valioso de la MLS 2025: es el primer futbolista en ganar el premio dos años seguidos

Lionel Messi fue distinguido con el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva. Con este nuevo galardón, el capitán de Inter Miami cierra un año excepcional en el que conquistó la liga, lideró todos los rubros estadísticos y volvió a dejar su huella en el fútbol norteamericano. Es el primer jugador en la historia en ser elegido MVP en años consecutivos.

En un nuevo reconocimiento a su impacto dentro y fuera del campo, Messi fue elegido como el Jugador Más Valioso de la MLS 2025, un premio que ya había ganado en la temporada anterior. La distinción, anunciada por la Major League Soccer este martes, lo convierte en el primer futbolista que logra ser MVP en dos temporadas consecutivas desde la creación del galardón en 1996.

Un año increíble para Lionel Messi en Estados Unidos Inter M

Messi concluyó el año como campeón de la MLS con Inter Miami y máximo goleador del certamen. Sus cifras confirman una campaña brillante: convirtió 29 goles y dio 19 asistencias en 28 partidos de fase regular. Esa marca es la segunda más alta en una sola temporada en la historia de la liga. Además, fue el único jugador en anotar más de un gol en diez partidos distintos, algo nunca antes registrado en la MLS.

La influencia de Messi en el equipo que dirige Javier Mascherano fue total. Con 38 años, lideró a Inter Miami hacia su primer título de liga tras vencer en la final a Vancouver Whitecaps por 3-1. Durante los playoffs sumó seis goles y nueve asistencias en seis partidos, participando directamente en 15 de los 20 goles del conjunto rosado en la fase decisiva del campeonato. En total, Messi cerró la temporada 2025 con 35 goles, 28 asistencias y 63 participaciones directas en el marcador. Números que ratifican su dominio absoluto en el torneo.

Los méritos individuales también se tradujeron en premios: fue elegido en tres ocasiones como Jugador del Mes y en seis como el mejor de la jornada. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en ganar seis veces ese reconocimiento en una misma temporada. Además, obtuvo el Botín de Oro presentado por Audi como máximo artillero de la liga.

Lionel Messi se impuso por diferencia en la votación del premio Landon Donovan como el jugador más valioso de la temporada Inter Miami

El premio al Jugador Más Valioso es decidido por votación tripartita entre periodistas especializados, futbolistas de la MLS y miembros del cuerpo técnico de los clubes. Messi recibió el 70,43% del total de los votos, superando con amplio margen al danés Anders Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Samuel William Surridge (Nashville SC). En la votación de los medios, alcanzó un abrumador 83,05%.

“Primero, agradecido por este reconocimiento. La verdad que es algo muy lindo recibir premios personales, pero lo quiero compartir con mis compañeros, porque también tuve la suerte de ganar el premio goleador y eso es gracias a la ayuda de todos ellos”, señaló Messi tras recibir el galardón. “Feliz de recibir este premio, por ser el primero en la historia de esta liga en ganar dos consecutivos, y muy agradecido”, completó.

Este nuevo reconocimiento se suma a una lista incomparable: ocho Balones de Oro, tres premios The Best, dos títulos del mundo con la selección argentina (uno en mayores y otro en juveniles), y ahora dos premios Landon Donovan consecutivos, en apenas dos años de carrera en la MLS. Desde su llegada en julio de 2023, Messi acumula tres títulos con Inter Miami: la Leagues Cup, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Lionel Messi MLS MVP Soundbites (Front Camera)

En 2025, Inter Miami fue protagonista desde el inicio. Con un plantel reforzado por nombres como Rodrigo De Paul, y con jóvenes emergentes como Mateo Silvetti y Tadeo Allende, el equipo encontró su mejor versión en la recta final. La dirección de Mascherano, que asumió tras la salida de Gerardo Martino, le dio al grupo el envión que necesitaba, luego de sufrir una sorpresiva eliminación en los playoffs del año anterior.

Messi, por su parte, mostró su mejor nivel a partir del segundo semestre del año, tras la experiencia en el Mundial de Clubes. En los últimos diez partidos de temporada regular, marcó 11 goles y dio 10 asistencias. Su despliegue técnico, liderazgo y capacidad para asistir a sus compañeros fueron determinantes. Incluso, en el partido decisivo ante Vancouver, brindó dos pases gol —uno a su amigo De Paul y otro a Allende— y participó del primer tanto con una jugada que destrabó el marcador.

La votación y el premio coronan una temporada en la que Messi no solo fue el más eficaz, sino también el más influyente. En un torneo sin promedios ni descensos, donde el rendimiento individual suele pesar más que en otras ligas, el capitán argentino se destacó como figura excluyente. Su liderazgo también se manifestó en gestos menos visibles, como ceder penales a compañeros para devolverles la confianza o mantenerse al margen del All Star Game para priorizar los partidos oficiales de Inter Miami.

“Era uno de los objetivos cuando llegamos acá, ganar la MLS. Hicimos un gran año”, declaró Messi tras la consagración, resaltando el trabajo colectivo. En el mismo sentido, dedicó palabras a sus amigos Jordi Alba y Sergio Busquets, que se retiraron del fútbol profesional tras la final: “Terminar su carrera de esta manera es muy lindo para todos. Por toda la carrera que tuvieron. Les deseo lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho”.

Lionel Messi junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, Romarey Ventura, Jordi Alba, Luis Suárez, Sofia Balbi, Elena Galera y Sergio Busquets, celebrando el trofeo Maddie Meyer - Getty Images North America

Con este nuevo logro, Lionel Messi refuerza su legado en el fútbol global y en particular en los Estados Unidos. Su influencia trasciende los límites de la cancha. No solo transformó a Inter Miami en un equipo competitivo, sino que también impulsó el crecimiento mediático y deportivo de la MLS. Su continuidad está asegurada: renovó contrato hasta 2028 y será el emblema del nuevo estadio que se inaugurará en 2026.

La MLS encontró en Messi a su principal embajador. Con 48 títulos oficiales, el rosarino sigue ampliando su legado. Y todavía, como él mismo señaló, no piensa en el final, teniendo un último Mundial por delante con la selección argentina.