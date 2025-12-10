Alexis Mac Allister manifestó su postura ante el conflicto entre Salah y Liverpool

La relación entre Mohamed Salah, Liverpool y Arne Slot atraviesa su punto de mayor tensión. Tras las explosivas declaraciones del delantero, con críticas directas a la dirigencia y al entrenador por la escasez de minutos, la convivencia parece haberse vuelto insostenible.

Dentro de ese contexto complejo, la tajante frase de Alexis Mac Allister no fue una más. Llegó después del silencio, del golpe inicial que significó la ausencia de Mohamed Salah en un partido decisivo de Champions League y de una seguidilla de declaraciones que expusieron una grieta profunda en uno de los clubes más influyentes de Europa.

“Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando, también me pasó a mí o a otros jugadores, pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar”. La frase del mediocampista argentino, pronunciada con tono calmo pero firme tras el triunfo 1-0 sobre Inter en San Siro, funciona como síntesis de una crisis que amenaza con marcar el final de una era.

Porque lo que está en juego no es solo la titularidad de Salah, ni siquiera su continuidad inmediata: es la convivencia entre una figura histórica del club y un nuevo entrenador que llegó con ideas, autoridad y decisión para manejar el vestuario.

La situación se volvió explosiva tras el empate 3-3 del sábado ante Leeds, cuando Salah permaneció nuevamente en el banco y apenas sumó minutos en una seguidilla de partidos en la que, por primera vez en su carrera, encadenó tres suplencias consecutivas.

La reacción del egipcio fue inmediata y pública. “No puedo creerlo. Estoy en el banco los 90 minutos. Es la primera vez que me pasa. Estoy muy decepcionado”, lanzó ante los micrófonos, en una explosión de bronca que no tardó en apuntar directamente a Arne Slot y a la dirigencia.

El delantero, que renovó su contrato hasta 2027, habló de promesas incumplidas, de sentirse “sacrificado” por el club y de una relación con el entrenador que se rompió de un momento a otro. “Pensé que iba a terminar mi carrera acá. Esto no es lo que estaba previsto”, dijo. Declaraciones fuertes, especialmente en un contexto deportivo adverso y con Liverpool lejos de su mejor versión en la Premier League.

La respuesta institucional no se hizo esperar. Salah fue marginado del viaje a Italia para enfrentar al Inter y su ausencia impactó como mensaje interno y externo. Slot, que ya venía cuestionado por los resultados, endureció su postura: “Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, el club tiene que reaccionar”. Y reaccionó.

En ese clima apareció la voz de Mac Allister. Titular indiscutido, referente futbolístico y emocional de este Liverpool en reconstrucción, el argentino eligió un camino diplomático pero claro. Y luego de esa explicación incial, lanzó un mensaje contundente: “Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión. Nosotros como equipo estamos del lado de Liverpool, todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros acá y seguir por este camino, que es duro”.

No fue una condena directa al egipcio ni tampoco una defensa explícita del entrenador. Fue más un mensaje en línea con lo que también expresaron referentes como Virgil van Dijk —“estas cosas se quedan en casa”— y Alisson Becker, que respaldó sin rodeos a Slot.

El trasfondo deportivo tampoco ayuda a Salah. Sus números esta temporada están lejos de los registros que lo convirtieron en ídolo: cinco goles y tres asistencias en 19 partidos, luego de haber sido el máximo artillero de la última Premier. A eso se suman las críticas de la prensa inglesa, como The Guardian, que apuntó a su escaso compromiso defensivo en un equipo que es de los más goleados del torneo. Slot sostiene que su decisión es futbolística. El jugador siente que es política.

El triunfo ante Inter, además, le dio una cuota simbólica al conflicto: Liverpool volvió a ganar como visitante en Champions sin Salah después de 16 años. Slot lo subrayó sin mencionarlo. “Hoy el foco debe estar en los jugadores que están acá”, dijo.

El futuro inmediato es una incógnita. Salah se incorporará a la selección de Egipto para disputar la Copa Africana de Naciones y su regreso a Anfield es todavía un interrogante. Brighton asoma como posible último partido antes de la ruptura definitiva. Mientras tanto, la grieta sigue abierta.