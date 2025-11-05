“No voy a salir corriendo por un mal año”: qué dijo Marcelo Gallardo

“Principalmente, le agradezco a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva, que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas”, expresó Marcelo Gallardo luego de confirmarse la renovación de su contrato por un año más como entrenador de River. El anuncio lo realizó junto al presidente Stefano Di Carlo en una conferencia de prensa en la sala de sesiones del estadio Monumental. Una noticia que llega en la antesala del superclásico ante Boca, y en medio de un presente deportivo adverso. Aquí, sus frases más destacadas:

"Generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos mentalizar nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Ahí es donde creo yo que, desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar esta adversidad, tengo las convicciones necesarias como para redoblar la apuesta".

Marcelo Gallardo, junto al presidente Stefano Di Carlo, durante la conferencia de prensa Hernan Zenteno - La Nacion

" Estoy feliz con la continuidad, más allá del presente. Tenemos el deseo de revertir esta situación ”.

”. “Me parece que anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos acá. En diferentes gestiones he tenido vínculos mucho más amplios y cada fin de temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir. En este caso preferimos hacerlo así. Vamos revalidándonos todo el tiempo. Estoy de acuerdo con Di Carlo en que nadie está por encima de River”.

“El superclásico va a ser una prueba más . Es un partido bueno para volver a ser o aprender a conocerse”

Gallardo y el abrazo con otro icono de River: Enzo Francescoli Hernan Zenteno - La Nacion

El nuevo presidente, electo recientemente, respaldó con decisión la continuidad del técnico más exitoso de la historia del club.

“Esta decisión se sustenta en el cumplimiento de palabra con el socio de River. Nosotros hemos transcurrido un proceso electoral en el que hemos dado definiciones sobre el proyecto de fútbol, que es Gallardo, y así nos eligieron. Damos continuidad a esa propuesta”.

“ Creemos profundamente en la capacidad de Marcelo Gallardo . Hay un alineamiento absoluto en términos de objetivo. Sabemos que, trabajando juntos, vamos a revertir cualquier situación”.

. Hay un alineamiento absoluto en términos de objetivo. Sabemos que, trabajando juntos, vamos a revertir cualquier situación”. “Los procesos hay que sustentarlos fundamentalmente en los momentos que no son buenos . En los buenos hay que estar y permanecer, pero en los no tan bueno es donde hay que hay que dar ayuda y profundizar a contramano de lo que a veces es intuitivo, el camino en el que uno cree y está convencido a la larga para nuestro club".

. En los buenos hay que estar y permanecer, pero en los no tan bueno es donde hay que hay que dar ayuda y profundizar a contramano de lo que a veces es intuitivo, el camino en el que uno cree y está convencido a la larga para nuestro club". “Para ofrecer claridad, que a veces no hay: nadie tiene las llaves del club. Las llaves del club las tienen los socios de River, que se las dan a cada administración durante cuatro años”.

Ahora, River llega al duelo con Boca, el próximo domingo 16.30, sabiendo que Marcelo Gallardo seguirá por un año más, sin importar el resultado en la Bombonera. Una ratificación del entrenador en un momento complicado del equipo.