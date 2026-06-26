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Noruega vs. Francia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo I se disputará a las 16 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este viernes 26 de junio
Las selecciones se enfrentarán este viernes 26 de junio

Cuántas Copas del Mundo se jugaron a lo largo de la historia

El Mundial de 2026 corresponde a la edición número 23 del torneo organizado por la FIFA. La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930 y desde entonces el certamen se convirtió en el evento futbolístico más importante del planeta.

A lo largo de casi un siglo, la competencia reunió a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte y dejó momentos inolvidables para varias generaciones de hinchas.

La selección Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022
La selección Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Noruega

El partido entre Noruega y Francia podrá verse EN VIVO por DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 16 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Noruega y Francia.

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