Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en el estadio República de Mataderos este lunes 1 de septiembre, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Nueva Chicago el gol fue marcado por Diego Arroyo (a los 17 minutos). Para Gimnasia de Mendoza el gol fue marcado por Facundo Lencioni (a los 50 minutos).
En la próxima fecha, Nueva Chicago se medirá con Estudiantes Caseros, mientras que Gimnasia de Mendoza tendrá como rival a Gimnasia de Jujuy.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
