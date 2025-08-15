Nuevo homenaje a Diogo Jota en el debut de Liverpool por la Premier League

La temporada 2025/26 de la Premier League comenzó con un momento de recogimiento y emoción profunda en Anfield. El estadio del último campeón, Liverpool, fue el escenario de otro sentido homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en julio tras un accidente con el auto que manejaba el delantero del equipo inglés. El tributo, cargado de símbolos y gestos, antecedió el debut del equipo ante el Bournemouth.

El ingreso de los jugadores al campo estuvo acompañado por el tradicional himno de Liverpool, el ya mítico You’ll Never Walk Alone, coreado a viva voz por las tribunas, mientras ya se podían ver distintos reconocimientos para el delantero portugués.

Desde los primeros acordes, las gradas se tiñeron de rojo y verde en honor a Jota: banderas, bufandas y pancartas con su nombre, su número y mensajes de despedida multiplicaron la emoción. Los futbolistas del equipo local, entre ellos el argentino Alexis Mac Allister como titular, lucían rostros serios y emocionados.

Antes del pitazo inicial, se realizó un minuto de silencio que paralizó el estadio. Ambos equipos se ubicaron en el círculo central, pero separados entre sí, como gesto simbólico de respeto. En ese instante, dos de las tribunas principales del estadio desplegaron enormes mosaicos: una formó las iniciales “DJ” en verde, acompañadas del número 20 en rojo, evocando los colores de Portugal; en la otra, se leyó “AS30” con igual diseño cromático, por su hermano. El silencio fue absoluto.

La imagen de Jota en un cartel llevado por un espectador a Anfield Ian Hodgson� - AP�

“Jota dejó una marca muy especial en este club. No solo por su juego, sino por la persona que era. Fue un golpe duro para todos”, había escrito Mac Allister en una carta publicada por The Players’ Tribune el jueves, en la que remarcó su respeto por la historia del club y el vínculo con sus compañeros.

El partido comenzó minutos después de aquel instante de homenaje. Bajo la conducción de su número 10 argentino y con un mediocampo dinámico compartido con Dominik Szoboszlai, los Reds buscarán los primeros tres puntos de la temporada. Florian Wirtz, el principal refuerzo de esta temporada, tuvo su presentación oficial como titular.

Así se trasformaron las gradas de Anfield, durante el minuto de silencio en la previa de Liverpool ante Bournemouth por la Premier League. Liverpool

Los visitantes, por su lado, tuvieron entre los titulares al defensor argentino Marcos Senesi. Más allá del desarrollo del encuentro, la jornada quedará marcada por el peso emocional del homenaje a Jota, quien falleció trágicamente el 3 de julio junto a su hermano, y cuya figura sigue presente en el imaginario colectivo del club y su gente.

El mensaje de Anfield fue claro: Diogo Jota no será olvidado.