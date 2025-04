Publicaron un nuevo video de Moretti en el que revela un negocio con la barra de San Lorenzo: “El paquete salió 220 mil dólares”

Tras la publicación de una cámara oculta que filmó al presidente del club San Lorenzo, Marcelo Moretti, recibiendo fajos de dólares por supuestos acuerdos para fichar jugadores, en el programa Telenueve Denuncia, conducido por el periodista Tomás Méndez, mostraron nuevo material incluido dentro de la acusación contra el dirigente.

Salió a la luz una nueva grabación de Moretti -aparentemente de la misma reunión en la que recibió el dinero- en la que explica un negocio de San Lorenzo con sus barras bravas. “Ahora tenemos que ir a Quito, salimos el martes. Vamos a ir al Hilton en un chárter privado de 150 personas. A la barra le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Todo el paquete salió 220 mil dólares”, expresó en el video que fue compartido en el programa.

Un día atrás, Moretti había sido acusado por el mismo programa de recibir una coima de 25 mil dólares a cambio de que un futbolista juvenil fuera fichado por San Lorenzo. “Yo te pongo 25 mil, pero al chico fichámelo”, dijo la madre del deportista. Según afirmó Méndez, el dirigente fue invitado Telenueve Denuncia este martes, pero no quiso ir.

A raíz de la denuncia, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) inició un proceso de investigación contra la dirigencia de San Lorenzo, la cual estará a cargo del Tribunal de Ética.

Por su parte, Moretti se defendió de la acusación argumentando que “le hicieron una cama” y que se trata de una operación mediática a cargo de Marcelo Tinelli y Matías Lammens, dos exdirigentes de San Lorenzo.

La mujer que aparece en el video es la empresaria María José Scottini, dueña del diario Hoy de La Plata y de radio Uno, entre otros medios más. Al respecto, el presidente se justificó: “Me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, que no lo teníamos muy bien hecho. Antes de que venga, me cuentan que el hijo jugaba acá y había jugado en Lanús. El convenio digital no tiene que ver con la donación. Yo la recibo y me cuenta ella eso que yo ya sabía. El chico empezó jugando el año pasado y no estuvo en todo el año, creo que en diciembre se fue, no sólo no tiene ni un partido jugado, sino que no firmó una planilla. Y ya no juega más, se fue”.

Luego de la acusación, Scottini dijo que Moretti tiene razón y explicó en TyC Sports: “Eso fue así, una donación a San Lorenzo. Es más, hubo dos más e iba a haber una tercera. Cuando mi hijo llegó a jugar al club vi el estado de las canchas y los vestuarios, y entre gente que es muy fanática de San Lorenzo nos juntamos e hicimos una donación”.

Los audios de Sánchez Gamino

Otro de los involucrados en la denuncia fue el exdirector de Estudios para el Desarrollo Nacional, que depende de la Jefatura de Gabinete, Francisco Sánchez Gamino, quien tras el escándalo fue apartado de su cargo. El funcionario público estuvo presente en la reunión en la que Moretti recibió los 20 mil dólares.

“Lo mejor es que no sepan que lo llevo yo hoy [al jugador], sino que vaya de la mano de Marcelo (Moretti). Una vez que arranque a jugar ya está, ya me chupa un huevo. Yo lo que quiero es que vaya y no tenga ninguna coronita. Ya está hablado que va a entrar, pero que arranque a jugar. Si yo estuviese ahí ese primer día, me van a ver la cara y ya me conocen. Después lo puedo saludar como saludo a 200 pibes, no tengo problema”, dijo Sánchez Gamino en un audio según publicaron en el programa televisivo.

En otro audio, el funcionario señaló que estaba “metiendo jugadores a través de las pruebas” y manifestó: “Tengo un tema de una constructora que metí en San Lorenzo. A partir de ahí vengo pidiendo, si tenemos todo el año. ¿Qué astilla vamos a agarrar si [Moretti] nos dijo que pidamos 30 o 35 mil dólares. Nuestra intención es otra. Marcelo pidió la plata adelante de ella”.

Además, Sáchez Gamino relató: “Por un lado, hicimos una pseudo amistad, y por el otro, la idea siempre fue que podamos meterlo y que nuestra ganancia sea el departamento y que vayan saliendo otros negocios. Yo voy a ser absolutamente franco: para mí Marcelo pidió un montón”.

"Este [presuntamente Moretti] se quiere mostrar grande y poderoso. Entonces, quizás deja a [Néstor] Ortigoza -exjugador y dirigente que estuvo en la actual gestión- para que reparta con los otros. Acá hay tres millones de negocios para hacer, por eso no me preocupo. Entran 300 o 400 lucas“, remarcó.

