Once Caldas - Huracán: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Once Caldas y Huracán se enfrentan este martes 11 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Once Caldas viene de ganar 4-0 como visitante ante San Antonio Bulo Bulo, mientras que Huracán viene de ganar 1-0 con Corinthians
