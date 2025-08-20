LA NACION

Once Caldas venció por 3-1 a CA Huracán como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

CA Huracán-Once Caldas
CA Huracán-Once Caldas

Once Caldas venció por 3-1 a CA Huracán como visitante, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. Para CA Huracán el gol fue marcado por Matko Miljevic (a los 39 minutos). Para Once Caldas los goles fueron marcados por Dayro Moreno (a los 40, 88 minutos) y Michael Barrios (a los 65 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

