Oscar Ruggeri, embelesado con el Cholo Simeone: "Cómo me identifica"

Diego "Cholo" Simeone consideró que "no hay otro estilo mejor que ganar partidos" Fuente: AFP

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, ofreció una conferencia de prensa antes del duelo de su equipo ante Huesca por la segunda jornada de La Liga española, y dejó una sentencia sobre su manera de sentir el fútbol.

Consultado sobre el estilo que busca para el Atleti, Simeone respondió: "El que gane partidos, que es el mejor del mundo. No hay otro mejor. ¿Cómo? Como sea, ganar". Este fragmento de la conferencia fue reproducido en el programa deportivo 90 Minutos de Fútbol, del que participa el excompañero del Cholo en la selección argentina Oscar Ruggeri.

Férreo defensor del técnico colchonero, con quien comparte sus principales ideas sobre el juego, Ruggeri dijo tras ver el tape: "Cómo me identifica". Luego, ironizó sobre los análisis de los partidos a través de los mapas de calor: "Cómo me identifico con todo eso del 'calorcito' que marca todo el equipo: miren el calor este. ¿Cuántos goles hicieron? No, no hicimos goles, pero miren el calor dónde está. Déjense de romper los huevos".

Y reafirmó: "Tienen 78 minutos la pelota. ¿Qué les pasó? Perdieron. Pero déjate de romper. ¿Para qué la quiero tener 78 minutos? Porque muchas veces, cuentan esos segundos que la tienen el central, que se la da al arquero, y el arquero se la da al central. ¿Eso es posesión?", se preguntó el exjugador.

Finalmente, concluyó: "Yo quiero los equipos que ataquen. Te digo de verdad: nunca un entrenador me dijo: vamos a jugar mal. Jamás".

¿El Monumental o La Bombonera?

En otro momento de la emisión de este martes del programa de ESPN 2, el Cabezón fue consultado sobre qué estadio lleno es más "intimidante": si la cancha de Boca Juniors o la de River Plate.

Aunque en un principio no quiso tomar partido, el campeón mundial en México '86 dejó alguna pista: "Igual. Cuando se jugaba con público visitante, vos entrabas a la cancha de River y era un quilombo. Gritaban aquellos, estos. Yo les digo: nosotros cuando jugamos la final con América (NdeR: el partido de ida de la Copa Libertadores 1986), no se veía nada. Era terrible".