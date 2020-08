Oscar Ruggeri recordó el día que hizo echar a un presidente de Boca con ayuda de Víctor Hugo Morales

27 de agosto de 2020 • 13:42

El exfutbolista, Oscar Ruggeri, recordó el día que hizo echar al expresidente de Boca Juniors, Domingo Corigliano, con ayuda del periodista uruguayo y exconductor de Sport 90, Víctor Hugo Morales.

La anécdota de Ruggeri surgió a partir del debate encendido que mantenían los participantes de 90 Minutos de Fútbol, el envío de Fox Sports, sobre el conflicto entre Lionel Messi y el FC Barcelona, y lo que puede llegar a venir.

En ese sentido, y salvando las distancias, el Cabezón dijo que a el, junto a otro grupo de jugadores, les había sucedido algo similar: "Nos pasó en Boca a nosotros. Hicimos echar al presidente, a Corigliano", lanzó el exjugador.

Inmediatamente, y rápido de reflejos, Sebastián "Pollo" Vignolo le repreguntó: ¿cómo? ¿qué pasó? "Porque era un mentiroso, era un malo. Le grabamos una conversación... si nos mentía. El tipo nos mentía todos los días. Ocho meses sin cobrar estuvimos. Y nos decía: no, ahora hacemos esto, ya arreglamos. No teníamos para entrenar, no podíamos ir a entrenar porque no teníamos para la nafta".

"Le grabamos una conversación, lo citamos en un lugar, le metimos una empresa que lo grabó todo, y no sabés las barbaridades que dijo. Le grabamos tres cassettes de 90 minutos cada uno. Las barbaridades que dijo. A todos les pegaba: 'porque vos sabés que tal tipo. Ese apellido no es del dirigente. Está prófugo de la justicia ese hombre, por eso le cambiamos el apellido", agregó.

Otro de los involucrados era Ricardo "Tigre" Gareca, y señaló que tanto el como su compañero y amigo, "sabíamos que nos íbamos. Pero dijimos: solos, no nos vamos, este se va con nosotros. Lo echaron al presidente, y después, volamos todos nosotros.

La ayuda de Víctor Hugo Morales

El siguiente paso de la estrategia elaborada por Ruggeri y Ricardo Gareca, era filtrar la conversación en la prensa. Por eso, se contactaron con Víctor Hugo Morales, conductor del programa deportivo de radio, más escuchado del momento, Sport 80.

"Le dijimos: Víctor Hugo, lo grabamos al presidente. Nosotros tenemos los cassettes. ¿Le puede hacer una nota y le puede preguntar cómo está Boca, ¿cómo están los jugadores? Salió, y Víctor Hugo sabía que nos habíamos reunido con el, y le preguntó: bueno, me alegro que te reuniste con los jugadores, que ya arreglaste todo.

"No, dice, yo con los jugadores no me reuní. Y nosotros, le habíamos mandado el cassette a Víctor Hugo Morales: si te miente, lo ponés. Si dice la verdad, no lo ponés. Entonces empezó: yo no me reuní con los jugadores. Y nosotros, escuchándolo, que se había terminado de reunir. Un sinvergüenza.

Finalmente, recordó que tuvo que recurrir al fiado por la falta de pago: Yo jugaba en la primera de Boca, y vivía entre Ramos y Lomas del Mirador. Tenía al carnicero hincha de Boca, al verdulero de no sé qué equipo era, de San Lorenzo. Y cuando después cobré, que fui, pagué.