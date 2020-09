Oscar Ruggeri recordó el día que perdió 7-1 contra Boca: " Fue un partidazo" Crédito: captura

14 de septiembre de 2020 • 17:26

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, evocó el día en el que el equipo que dirigía, San Lorenzo de Almagro, perdió contra Boca Juniors por 7-1, en el marco del Apertura 2006.

"Fue un partidazo. ¿Qué querés? Ocho goles..." recordó Ruggeri. Aquella tarde, su equipo sufrió una dura derrota ante el equipo comandado por Alfio "Coco" Basile. En ese mismo torneo, el Ciclón perdió por 5-0 ante River Plate. Al finalizar la competencia, el exfutbolista fue despedido por la dirigencia. Esa fue su última experiencia como director técnico.

El partido fue traído a colación por el periodista que cubre la actualidad del club xeneize, Claudio Freire, a partir del debate que se estaba generando en el programa acerca del encuentro que tuvo lugar el fin de semana entre el Liverpool de Jürgen Klopp y Leeds, que dirige el rosarino Marcelo Bielsa.

Respecto del partido entre los Reds y el conjunto recién ascendido, el Cabezón confesó que vio los goles, pero no el partido entero. "Ni me enteré", indicó. "No lo vio nadie. Lo más importante es ver los goles. ¿Para qué querés ver todo el partido, si te aburre?", agregó el exdefensor.

Sin embargo, aclaró que le desea lo mejor al exseleccionador de Argentina y Chile: "Yo quiero que gane (Marcelo) Bielsa porque el tipo abre puertas en Europa para los argentinos. Ahora, no me vengan con esto de que ahora hay que ver el Leeds todos los fines de semana", pidió.