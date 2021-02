Oscar Ruggeri reiteró su pedido por Santiago Silva y habló de "derechos humanos"

Oscar Ruggeri, panelista de ESPN F90 Crédito: Captura TV

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, volvió a pedir este miércoles que al delantero uruguayo Santiago Silva le levanten la sanción de dos años de inhabilitación que recibió por doping (estaba haciendo un tratamiento para ser padre y lo había justificado), y que pueda retomar la actividad profesional.

Tras su reclamo del martes, Ruggeri se dirigió ahora Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme y Luis Fabián Artime, "tres jugadores dentro de puestos importantes" en los clubes, para que "hagan fuerza" para que el "Tanque el fin de semana esté habilitado" para jugar. Además, hizo extensivo su pedido a los entrenadores.

Por otra parte, el "Cabezón" instó al gremio de futbolistas para que "salgan", y comparó su nivel de actividad con el de los camioneros: "Yo nunca vi a un camionero decir: no me pagan, no me aumentan. No, porque te agarra Pablo Moyano y sale a decir: pa, y te pega ahí. ¿Qué, no van a cobrar? Van a cobrar los camioneros. Y nosotros, ¿que somos los jugadores de fútbol? Basta, loco, déjense de joder con este chico con la explicación que dio", pidió.

Luego, el exdefensor fue un poco más allá: "Derechos humanos, hasta ustedes tienen que participar. Una familia que busca ser papá, nada más. Por eso, le dieron dos años. Son cracks". En tono irónico, el "Cabezón" calificó como "unos fenómenos" a quienes decidieron sancionar al jugador, y añadió: "Después, que el técnico te ponga o no, no sé, pero tiene que jugar el fin de semana".

En tanto, Ruggeri se quejó también de que él tenga que estar "diciéndoles las cosas" a los dirigentes a través de un programa de televisión, y realizó una autocrítica: "Nosotros no movemos el orto, no movemos el culo los del fútbol": "Tenemos que reaccionar. Nos pasan cosas y no nos movemos: bueno, nos quedamos en casa. ¿Me nombraron a mí? Ah no, listo. Me voy tranquilito, mi quintita. No, viejo, involucrémonos cuando pasan así. Nosotros generamos un montón de cosas, de alegría, de tristeza, cuando se pierde, cuando ganamos, jugamos un partido de fútbol y se generan trabajos, tanta gente trabajando detrás de un partido de fútbol. Los jugadores no nos damos cuenta el poder que podemos tener", opinó.

Además, el exjugador recordó cuando en su época de futbolista, decidieron realizar un paro porque a cinco futbolistas de Deportivo Español "les hicieron firmar un contrato espantoso", lo cual le valió su salida de San Lorenzo: "Pablo (por Moyano, vicepresidente de Independiente), vos sos fuerte, también. Habiliten a ese tipo. Quiere tener un hijo, déjense de joder, loco. No sacó ventaja. Si hubiese querido sacar una ventaja, te digo, no me meto", diferenció.

Finalmente, cuando su compañero de programa, Sebastián Domínguez, le transmitió que Silva (NdeR: fueron compañeros en Vélez Sarsfield) estaba "muy agradecido" por sus palabras de apoyo, Ruggeri aclaró que "no busca el cariño", y que lo hace porque "de verdad" le molesta: "Me da bronca cómo actuamos. Reclamamos un motón de cosas: si tocan a uno, nos tocan a todos.Acá, están tocando a todos".