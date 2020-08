Oscar Ruggeri se reencontró con Gary Lineker y le reclamó una vieja deuda Crédito: captura

El exfutbolista argentino, Oscar Ruggeri, se reencontró con su par inglés, el exdelantero Gary Lineker, en el programa 90 Minutos de Fútbol, y le reclamó una vieja "deuda" que el goleador del Mundial '86 tiene con el Cabezón.

"Mirá que me debés 1500 dólares vos, eh", le recordó Ruggeri al exjugador de Barcelona, luego de ser presentados el uno con el otro por el conductor del envío, Sebastián "Pollo" Vignolo. "He oído esto. Me lo ha explicado alguien. Disculpa", reconoció, entre risas, su colega.

Luego, el exdefensor pasó a explicar la situación: "Fue la primera vez en ocho años que (Carlos) Bilardo me dirigió, que me jugó 1500 dolores el día anterior, que si el nueve no hacía el gol, él me pagaba 1500 dólares. ¿Cómo terminó el partido? Me hizo el gol. Yo me quería matar. Lo perdí", reveló.

Gary Lineker anotó el único gol de la selección de Inglaterra en el partido de cuartos de final del campeonato mundial de México '86, que el combinado nacional ganó por 2-1, con dos de los goles más recordados en la historia del deporte nacional, ambos marcados por Diego Armando Maradona: "La mano de Dios" y "El gol del siglo".

Sobre el segundo tanto, Lineker reconoció que "fue una de las mejores cosas que pueden pasar en el campo. Fue algo muy especial. Quizás, el mejor gol de todos los tiempos", mientras que acerca del primer gol, dijo que la culpa es de los árbitros "por no verlo". Sin embargo, admitió que eso forma parte del pasado, aunque admitió que "algunos" de sus compañeros, no han podido olvidarlo.

En tanto, el actual comentarista deportivo, consideró que Maradona y el argentino Lionel Messi, son "los mejores de todos los tiempos, (...) dos fenómenos", aunque aclaró que "es difícil comparar jugadores tan buenos de tiempos diferentes", y diferenció a ambos en su "manera de vivir".

En relación con la posible llegada de La Pulga al Manchester City, el ex Barcelona dijo que la Premier League "no es tan diferente" de La Liga, y que Messi se podría desempeñar sin problemas en el club ciudadano "porque conoce muy bien a Pep Guardiola". Además, indicó que "si va a Manchester, creo que va a tener éxito por su forma de jugar. Sería algo fantástico".

Por otra parte, elogió al director técnico santafecino, Mauricio Pochettino, a quien dijo conocer "bastante bien". "Lo he entrevistado muchas veces. Es un gran entrenador. Es muy listo, muy buena gente. Todos los jugadores tienen mucha admiración por el", contó.

Tampoco escatimó en elogios con el delantero Sergio "Kun" Agüero: "Ha tenido mucho éxito en nuestro país. Es un gran jugador, gran goleador. Me encanta su estilo de jugar". Y se mostró expectante sobre la sociedad que el ex Independiente, puede armar con el crack rosarino en los Sky Blues: "Messi puede jugar con cualquiera. Va a asistirle mucho en el campo si juegan juntos. Y tienen muchos más jugadores también, muy buenos. Agüero y Messi juntos, sería algo muy especial", concluyó.