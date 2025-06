Otamendi contra Boca: grito de gol frente a los hinchas, picante cruce con Marchesin y posteo provocador

El Mundial de Clubes 2025 comenzó hace cuatro días, pero si de partidos calientes se trata, el Boca-Benfica de este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami dejó la vara altísima. El encuentro terminó 2 a 2 en el debut del Grupo C, pero el resultado terminó siendo anecdótico frente a la cantidad de condimentos que ofreció el encuentro. Uno de ellos —quizá el principal— tuvo nombre y apellido: Nicolás Otamendi.

El defensor argentino, campeón del mundo con la Scaloneta y capitán del Benfica, fue el gran protagonista de una tarde que lo tuvo en el centro de todas las miradas, incluso antes de que comenzara a rodar la pelota.

Otamendi celebra si gol a Boca, que le sirvió a Benfica para empatar casi sobre la hora 2 a 2 PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Su sola presencia generó repudio entre los hinchas xeneizes, que no le perdonan su identificación pública con River. Lo silbaron en la presentación y cada vez que tocó el balón.

No tuvo un buen arranque de partido. De hecho, tuvo responsabilidad en la jugada que terminó con el 1 a 0 de Merentiel, en la cual perdió la marca del delantero uruguayo.

Con la personalidad que lo caracteriza, lejos de achicarse respondió a su manera: primero fue clave en la jugada donde Carlos Palacios le hizo penal (incluso quedó tendido en el césped por demás para que el VAR la revise detenidamente), que Ángel Di María cambió por gol para el descuento.

Otamendi recibe un puntinazo de Palacios en el gemelo izquierdo y caerá tendido en el área; el VAR advertirá el penal con el que Di María descontó ante Boca MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero hubo más: ya en el complemento, cuando quedaban seis minutos para que termine el tiempo reglamentario y Boca se refugiaba cada vez más cerca de su arco, Otamendi apareció en el área rival como un fantasma. Tiro de esquina desde la derecha, carrera limpia y frentazo demoledor para el 2-2. No fue un gol más. El defensor lo gritó con furia, se paró frente al sector donde estaban los hinchas xeneizes y lo celebró con los brazos abiertos, desafiante. Como quien se cobra una vieja deuda.

La imagen recorrió el mundo. El defensor que “representa” a River empatándole a Boca en el Mundial de Clubes y gritándoselo en la cara a su gente. La escena perfecta para que las redes sociales hagan lo suyo para viralizarla.

El final del partido fue tenso. Con el empate consumado, Agustín Marchesin —otro argentino con pasado en la Selección— se acercó a protestar algunas decisiones arbitrales. Fue entonces cuando Otamendi lo empujó con vehemencia para sacarlo del tumulto, iniciando un cruce verbal que luego continuó delante del árbitro mexicano César Ramos.

“Cerrá el orto, tomatelas. Ahora que estás en Boca hablás mucho, bobo”, le gritó Otamendi a su excompañero en la Copa América 2021, según captaron las cámaras. Un duelo inesperado entre dos campeones, en el que el defensor se encargó de dejar bien clara su postura.

Horas después del pitazo final, Otamendi volvió a picantear. Esta vez, desde sus redes sociales. Publicó una secuencia de fotos celebrando su gol y la coronó con un mensaje subliminal: “Para la gilada”, el título de una canción del grupo de cumbia Meta Guacha que eligió de fondo musical para su posteo. La dedicatoria no necesitó explicaciones: los destinatarios fueron los hinchas de Boca que lo silbaron desde el primer minuto.

Otamendi grita su gol (el empate 2-2 de Benfica) de frente a los hinchas de Boca y usó la canción "Para la gilada" para musicalizar su posteo en Instagram. Luego, quitó esa canción

Tras el partido, Otamendi bajó los decibeles cuando le preguntaron por los silbidos que recibió: “Es el folclore del fútbol argentino. Creo que me silbaron todo el partido, así que se dio que yo tuviera que meter el gol. Me sentí muy feliz, lo grité mucho como todos los goles que me tocan convertir”. Agregó: “Enfrentar a un equipo argentino después de mucho tiempo es lindo; es una competición en donde hay que disfrutar y tratar de hacerlo de la mejor manera para avanzar a la siguiente frase; esto que continúa”. Y respecto del desarrollo del partido, comentó: “Nos encontramos con dos goles abajo, y después logramos 2-1 antes de que terminara el primer tiempo, que nos sirvió para poder enfrentar el segundo tiempo sabiendo que habíamos achicado la diferencia”.

Un arranque bueno para Boca

El equipo de Miguel Ángel Russo jugó un primer tiempo casi perfecto, con Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia, ahora como mediocampista, como figuras.

Ordenado, punzante y con un bloque ofensivo que sorprendió al fondo portugués, Boca se puso 2-0 arriba gracias a los goles de Miguel Merentiel y Battaglia. El primero fue una joya: jugadpon de Lautaro Blanco por la izquierda, caño incluído a su marcador, centro rasante y definición precisa del uruguayo, que dejó pagando a Otamendi dentro del área. El segundo, con la vieja fórmula de Estudiantes de La Plata: dos cabezazos en el área es gol.

Todo parecía encaminado para una victoria xeneize en el estreno, pero Benfica reaccionó. En la última jugada del primer tiempo, Otamendi ganó una falta dentro del área aprovechando una torpeza de Carlos Palacios. Di María, con un toque suave a su izquierda, engañó a Marchesin que se tiró para el otro lado. Y cuando quedaban seis minutos, el propio Otamendi metió el cabezazo que alivió a todo el equipo portugués, que terminó celebrando el empate frente a Boca.