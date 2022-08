Otra noche difícil para Emiliano Martínez: dos goles con cierta responsabilidad del argentino en la derrota de Aston Villa contra Arsenal

Aston Villa en general y Emiliano Martínez en particular no tienen un comienzo feliz en la temporada de Premier League. Antes de la fecha 5, el conjunto de Birmingham había cosechado tres derrotas y apenas un triunfo, contra el también flojo Everton, y “Dibu” sigue sin disfrutar de una valla invicta desde el 30 de abril, cuando la consiguió frente al ya descendido Norwich City. El cruce por la quinta jornada con Arsenal, de registros perfectos en los primeros cuatro encuentros, se presentaba más que complicado. Lo fue, en efecto: el líder venció por 2-1 en Londres. Y con cierta complicidad, por supuesto involuntaria, del arquero argentino.

El inicio del local en el período inaugural mostró que esas presunciones tenían sustento. Arsenal generó constantemente ocasiones cerca del área del marplatense, que durante la primera media hora respondió acertadamente. Pero el gol que abrió el marcador llegó en una jugada que no se presentaba tan peligrosa. Un centro de Granit Xhaka desde la izquierda fue desviado por Ezri Konsa, y Martínez no controló la pelota, que lo tomó por sorpresa. Dibu, en vez de rechazarla hacia un costado o retenerla –no era fácil, por cierto–, dejó el balón en el centro del área, y Gabriel Jesus aprovechó la falla.

El error de Martínez en el gol de Gabriel Jesus

El trámite se seguiría complicando para los Villains. Una gran salvada de Martínez a Gabriel Martinelli mantendría el resultado corto cuando terminó la primera mitad, y el conjunto local seguiría sumando oportunidades. Pero cuando menos se esperaba, llegó la igualdad para Aston Villa, por vía de un espectacular gol olímpico a los 30 del complemento del brasileño Douglas Luiz. Sorprendentemente es el segundo que marca por esta vía en la temporada después de hacer lo propio hace apenas ocho días contra Bolton, en la League Cup. El tanto casi no sube al marcador por una posible falta de Boubacar Kamara al arquero Aaron Ramsdale, pero el VAR no vio razones para anularlo.

El segundo gol de Arsenal, por Martinelli

Sin embargo, la respuesta Gunner fue inmediata. Tres minutos más tarde, en una gran jugada que bordeó todo el área visitante, Takehiro Tomiyasu habilitó a Bukayo Saka, que envió un centro al segundo palo para la llegada de Martinelli. Su tiro no tuvo mucha fuerza, pero agarró al argentino por sorpresa, y no pudo evitar que se meta en el arco. A pesar de que después Arsenal sacó el pie del acelerador, el equipo de Steven Gerrard no mostró señales de peligro, y salvo un pedido de penal de Gabriel Magalhaes sobre Danny Ings en tiempo cumplido, no acechó el área de Ramsdale.

El triunfo reafirma lo que está siendo un arranque histórico para los dirigidos por Mikel Arteta. Es apenas la cuarta vez que ganan sus cinco primeros partidos de liga; en las primeras dos, el equipo fue campeón, y la más reciente fue parte de la legendaria racha de 49 partidos invicto que mantuvo el equipo entre 2003 y 2004, comandado por Arsène Wenger.

En Aston Villa, el panorama no puede ser más contrastado. Con cuatro derrotas en esos primeros cinco encuentros, la presión sigue creciendo sobre Gerrard, que tampoco fue favorecido por la fortuna; su fichaje estrella en la defensa, Diego Carlos, sufrió una lesión grave que incluso pone en juego su presencia en el Mundial de Qatar, a jugarse en noviembre. Esa fecha es, por supuesto, de suma importancia para Martínez, que deberá mejorar su flojo desempeño para llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol.