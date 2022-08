Leandro Paredes, a Juventus: el 5 de la selección argentina cambia París por Turín

Leandro Paredes deja PSG y jugará en Juventus, de Italia. A última hora del martes, los clubes limaron las diferencias que quedaban del acuerdo y el futbolista formado en Boca volverá a ser compañero de Ángel Di María, con quien compartió vestuario en la capital francesa. El 5 de la selección argentina desembarca en el Calcio en forma gratuita y por un año, aunque la Vecchia Signora estará obligado a adquirirlo si se cumplen determinados objetivos deportivos. En ese caso, los italianos pagarán 22,6 millones de euros, divididos en tres cuotas anuales, según consta en el comunicado oficial de la transferencia.

Además, PSG cobrará hasta 3 millones de euros en caso de que se concreten las metas estipuladas en el acuerdo. El jugador argentino ya había elegido el número 32, que usó durante su etapa como jugador de Boca, y que también portó en Italia, cuando vistió las camisetas de Empoli y Roma. La prensa italiana especulaba con que el jugador argentino aterrizara en la jornada de este miércoles en Turín para realizarse la revisión médica. E incluso podría ser convocado para jugar el fin de semana contra Fiorentina, por la Serie A. La semana próxima, los italianos debutan por la Champions League contra... PSG .

Paredes en PSG

La campaña 22-23 no había arrancado de la mejor manera para el argentino. Una dolencia muscular le privó participar en los últimos partidos de preparación. Y la llegada del portugués Vitinha para jugar al lado de Marco Verratti lo relegó al banco de suplentes. Estaba claro que para el nuevo entrenador, Christophe Galtier, el 5 del seleccionado argentino no era titular. Así, y con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el jugador formado en Boca tenía que encontrar una solución para su futuro. “Paredes no será más incluido en el equipo porque tiene un arreglo con la Juventus” , dijo Galtier en la antesala del partido de este miércoles con Toulouse, por la Ligue 1. Por supuesto, el argentino ni figuró en la lista de convocados para el choque.

La salida a Juventus les sirve a todos y le garantiza minutos de juego al mediocampista central. Massimiliano Allegri, entrenador de la Vecchia Signora, depuró de volantes centrales su plantel para preparar la llegada de Paredes. Para PSG, además, los más de 22 millones de euros que podrían ingresarle el año próximo equivalen a poco más de la mitad de la inversión que hizo en 2019, cuando le pagaron 40 millones de aquella moneda a Zenit, de Rusia.

En su paso por PSG, Paredes disputó 117 partidos (la etapa más larga y productiva de su carrera). Convirtió tres goles y dio diez asistencias. Levantó nueve trofeos, a un promedio de tres títulos por año.

Liga de Francia: 18-19; 19-20; 21-22.

18-19; 19-20; 21-22. Copa de Francia: 19-20; 20-21.

19-20; 20-21. Copa de la Liga: 19-20.

19-20. Trofeo de Campeones: 19; 20; 22.

En la última temporada, el volante argentino fue titular únicamente en diez partidos de la Ligue 1 (en total disputó 15). Anotó un gol y dio dos asistencias.

Sus números en cuanto a pases lo hacen merecedor de ser considerado como uno de los mejores en su posición. Tiene una efectividad del 96% (94% en campo contrario) y toca la pelota 68.1 veces por encuentro.

Según la información del periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el mediocampista argentino ya tenía acordado su contrato con la Juve desde hacia varias semanas, pero aún restaba que los dos clubes involucrados acordaran el monto final de la transferencia ya que, en un principio, la oferta era de 12 millones de euros, mientras que el club parisino esperaba al menos 20. Sin embargo, la presión de Leandro por emigrar hizo que el camino se libere y, finalmente, jugará en Juventus.

La crisis deportiva de Juventus es indiscutible. Luego de nueve campeonatos conseguidos de manera hilvanada entre 2012 y 2019, los últimos dos años denotaron un bajón futbolístico evidente para el club. Finalizó en la cuarta posición durante dos temporadas seguidas, al borde de no clasificar a la Champions, lo que hubiese sido una catástrofe deportiva. Además, en la última temporada alcanzó los 70 puntos, la cifra más baja desde 2010-2011, cuando finalizó en la séptima posición con 58 unidades.

Leandro Paredes y una celebración en PSG Thibault Camus - AP

A pesar de esto, el club de Turín disputará la próxima Champions League junto a Milan, Inter y Napoli, los otros tres equipos italianos que se clasificaron. Se desprendió de jugadores como Paulo Dybala (Roma), Matthijs de Ligt (Bayern Munich) y Federico Bernardeschi (Toronto) y buscará volver a luchar por el dominio en ambos frentes: Serie A y Champions.

Los otros futbolistas de la selección que cambiaron de club

Fueron varios los jugadores que probablemente estarán entre los convocados al Mundial de Qatar 2022 que cambiaron de club durante el actual mercado de pases. Entre ellos se destaca Lisandro Martínez, el defensor argentino más caro de la historia, que dejó Ajax y pasó a jugar en Manchester United a cambio de cerca de 60 millones de euros. A continuación, la lista completa:

Lisandro Martínez (de Ajax a Manchester United).

Nahuel Molina Lucero (de Udinese a Atlético de Madrid).

Nicolás Tagliafico (de Ajax a Olympique Lyon).

Ángel Di María (de PSG a Juventus).

Leandro Paredes (de PSG a Juventus).

Giovani Lo Celso (de Tottenham a Villarreal).

Paulo Dybala (de Juventus a Roma).

Lucas Alario (de Bayer Leverkusen a Eintracht Frankfurt).

Enzo Fernández (de River a Benfica).

Los números de Paredes en su carrera

Boca Juniors: disputó 30 partidos y anotó cinco goles desde que Claudio Borghi lo hizo debutar con apenas 16 años, el 6 de noviembre de 2010, en una derrota por 2-0 ante Argentinos Juniors.