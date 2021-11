Otro Fernando Gago: tomó nota de las derrotas, cambió la esencia, dispuso de cambios defensivos... pero volverá a su estilo

Fernando Gago es un entrenador audaz. Ese fue el estilo que impuso en Aldosivi y ese, es el camino que intenta transitar en Racing. Los resultados, por ahora, no lo acompañan: en el equipo de Mar del Plata, el balance fue negativo. En la Academia, suma cuatro derrotas y dos victorias. La última, todo un aliciente: un 3 a 1 conseguido este lunes, frente a Lanús, que le permite ingresar en la zona de la Copa Sudamericana. Algo es algo, si se tiene en cuenta que la Libertadores quedó demasiado lejos.

Su marca se respalda en su voz. “El estilo de juego que me gustaría para Aldosivi es difícil decirlo, recién vamos un entrenamiento, pero está claro que me gustan los equipos que juegan bien a la pelota, que tengan posesión, que sean intensos, pero es obvio que me iré adaptando a la forma de los jugadores. La idea va a ser clara desde el primer momento y vamos a ir por ese camino”, contó, cuando asumió en Mar del Plata.

Luis Enrique, con quien trabajó en Roma, de Italia, resulta su espejo mejor: “Siempre me identifiqué y dije que el mejor que tuve fue él. Fue Luis quien me hizo abrir la cabeza y entender el juego. Obviamente que va a ser difícil pensar en un modelo de juego así, porque ese modelo lo hacen muy pocos entrenadores y estamos hablando del técnico de la selección de España. Aprendí mucho de sus conceptos e intentaremos que a Aldosivi se lo reconozca por una forma de jugar”.

El gol de Leonardo Sigali, el 2-1 de Racing Alfieri Mauro - La Nacion

Al asumir en Racing, siguió por el mismo camino: “Tengo el deseo de que sea un equipo ganador, que tenga una impronta de juego y que domine. Va a llevar su tiempo, pero voy a trabajar lo más rápido posible para terminar este campeonato de la mejor manera”.

En el mientras tanto, los jugadores lo valoran. “Tiene en su cabeza las ideas muy claras. Estamos entrenando mucho lo físico, que era un aspecto en el que creo que veníamos flojos. A partir de la llegada de Fernando se vio un poco más de juego, donde intentamos proponer más, y para eso es importante estar bien desde lo físico”, describe Iván Pillud.

Sin embargo, en lo global, la Academia no ofrece garantías. Insiste en salir jugando, un error que se repite. Suele ganar en la posesión del balón (indispensable en su propuesta), pero falla en las dos áreas. Es un equipo atractivo, pero sin solvencia, débil de espíritu. Todo eso tomó nota Gago, sobre todo, luego de la derrota frente a River por 4 a 0, más amplia en el juego que en el resultado. Más allá de que el equipo millonario, en el Monumental, se consagró campeón, había que dar un cambio drástico. Las derrotas se repetían.

Fernando Gago, con la tranquilidad habitual Alfieri Mauro - La Nacion

En el choque con Lanús, dispuso de una formación práctica, más confiable. Sobre todo, en el segundo tiempo, cuando dejó definitivamente en salir jugando y dispuso de cuatro cambios defensivos, a medida que se iba construyendo el 3 a 1. Entraron Juan Cáceres, Ignacio Galván, Lucas Orban y Fabricio Domínguez (juega de 8, también). Y más allá de que salieron Pillud y Nery Domínguez, la Academia fue otra.

De hecho, durante los 90 minutos, perdió en la posesión, 46 a 54 por ciento. Se paró con la premisa del contragolpe. Menos tiros al arco (10 a 15) y hasta córners (2 a 5). ¿Nace un nuevo Racing o es producto de la coyuntura? ¿Retrocede unos metros el estilo del joven conductor?

El triunfo de Racing estuvo basado en otras premisas Alfieri Mauro - La Nacion

Según sus palabras, más allá del triunfo, nada va a cambiar. “No tuvimos volumen de juego. El resultado, el querer ganar, nos llevó a defendernos un poco más, no es algo que me guste, me gusta defender con el dominio del partido”, afirmó el DT. “Merecimos más con Colón que hoy. No pasa por el carácter, pasa por el partido, por las situaciones. El jugador quiere competir”, afirmó.

🔥 GANÓ RACING 🔥



Así vivió Fernando Gago el final del partido ⚽#LPFxTNTsports pic.twitter.com/CyQ4fkd57l — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

Y fue más allá: “El triunfo era necesario, más allá de que el juego no me gustó. Sabemos que hay que seguir trabajando, pero necesitábamos este resultado”.

Sufrió 11 goles en seis encuentros. Por eso, tal vez, tomó nota en la noche de Avellaneda. Fue un cambio brusco, repentino, necesario. Sin embargo, la idea es otra. Y se va a mantener, contra viento, marea... y más allá de un buen resultado circunstancial.