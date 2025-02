Otro golpe para el Manchester City: Liverpool se impuso 2-0 y profundizó la peor temporada de la historia de Pep Guardiola

En una temporada de pesadilla para el Manchester City, volvió a perder, ahora ante el Liverpool por 2-0 en el Etihad Stadium, con goles del egipcio Mohamed Salah y húngaro Dominik Szoboszlai, un resultado que deja al equipo de Pep Guardiola a 20 puntos de la cima de la Premier League. Tras la dura eliminación de la Champions League frente al Real Madrid por un global de 6-3, la derrota ante los Reds profundiza la peor temporada del técnico español en su carrera.

Los Citizens no logran remontar una temporada para el olvido: eliminados el pasado miércoles de la Champions League, nuevamente ante los dirigidos por Carlo Ancelotti- un encuentro que se viene repitiendo mucho en las últimas ediciones, con cinco enfrentamientos desde 2020 para acá-, muy lejos en la liga inglesa, donde estaría entrando con lo justo a la próxima Champions, solo le queda la posibilidad de FA Cup para no terminar el año sin títulos, algo que no le sucede a Pep desde 2017.

El delantero egipcio, que está haciendo una temporada increíble, abrió el marcador y reafirmó su excelente momento, que lo posiciona como un serio candidato al Balón de Oro. Con 25 goles y 16 asistencias en esta campaña en la Premier League, está a uno de igualar su mejor temporada, que fue en 2017/18, con 42 participaciones en goles. En la actual, Salah lleva 30 tantos y 20 asistencias en 38 partidos jugados.

El volante húngaro, Szoboszlai, amplió la ventaja, antes de finalizado el primer tiempo, con un golazo, con asistencia previa del egipcio, que dejó al City sin respuestas para lo que quedaba del partido. Sin su goleador Erling Haaland, quien no estuvo presente por una lesión en su rodilla (como había ocurrido en el desquite ante Real Madrid), el equipo local mostró una preocupante falta de ideas y profundidad en ataque. La ausencia del noruego se sintió en cada aproximación fallida, reflejando la dependencia del equipo de Guardiola en su figura.

Al Androide, se le agregó la baja del central inglés, John Stones, que sufrió una lesión en el muslo, apenas a los 8 minutos del encuentro con el Real Madrid. Se suman a los ya previamente lesionados: el español Rodri, el suizo Manuel Akanji y otro noruego, Oscar Bobb.

Con esta nueva derrota, acumula cinco caídas en 2025 (14 en el total de la temporada), el City se quedó sin margen de error en la Premier League. Momentáneamente, queda cuarto en la tabla, por ahora está clasificado a la próxima Champions League pero por diferencia de gol. En contraste, el equipo del neerlandés Arne Slot, que logró mantener al Liverpool a la altura de su antecesor, estira la ventaja respecto a su perseguidor, Arsenal, a 11 puntos, con un partido más. Una ventaja importante, a falta de once fechas por jugarse.

El partido tuvo momentos clave, como algunas atajadas del brasileño Ederson que evitó una goleada mayor y algunas aproximaciones del Manchester City que no lograron inquietar al otro portero de Brasil, Alisson. Por su parte, Alexis Mac Allister continua en un gran nivel, siendo nuevamente titular y completando los 90 minutos en el equipo rojo.

Esta victoria de visitante no es una más para el equipo del argentino campeón del mundo, ya que no solo lo afianza en la punta, sino que también rompió una estadística que no lograba desde hace casi 10 años. La última vez que Liverpool había vencido al Manchester City en el estadio Etihad por Premier League, había sido el 21/11/2015, por 4-1 y goles de Coutinho, Firmino, Skrtel y Mangala en contra (el descuento fue del Kun Agüero). Cabe destacar que, en 2018, los Reds ya le habían ganado en este estadio al City, pero por la Champions League.

El contexto en Inglaterra ya es tenso. Según medios locales, el técnico podría iniciar una profunda depuración en el plantel a mitad de año, aunque su permanencia en el cargo para el segundo semestre de 2025 no está asegurada. En conferencia de prensa tras la eliminación europea, había declarado que: “Tengo fuerzas para seguir”, al ser consultado por su continuidad.

Guardiola, que en el pasado logró construir equipos históricos como el Barcelona de Lionel Messi o el propio City que ganó el triplete en la temporada 2023, hoy vive un presente opuesto. Las críticas aumentan y el margen de maniobra se reduce. Sin embargo, la historia ha demostrado que el español sabe reinventarse. ¿Podrá hacerlo otra vez o será el final de su ciclo en Manchester?

El próximo desafío del Manchester City será el miércoles ante el Tottenham, uno de los equipos que más han complicado a Pep Guardiola desde su llegada a Inglaterra, nuevamente por Premier League. Los hinchas, acostumbrados a celebrar, hoy ven con preocupación un equipo sin rumbo. Mientras que Liverpool buscará seguir su camino triunfal, el mismo día ante el Newcastle.

