Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Países Bajos y Suecia en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Países Bajos y Suecia correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se llevará a cabo este sábado 20 de junio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.
El momento de los equipos
Países Bajos llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante Japón en su estreno en la competición. Por su parte, el seleccionado de Suecia atraviesa un presente positivo tras debutar con una contundente victoria por 5-1 frente a Túnez, resultado que lo posiciona con expectativas altas para este enfrentamiento.
Números que anticipan el duelo
El conjunto sueco llega con la moral alta tras exhibir una gran contundencia ofensiva en su debut, habiendo marcado cinco tantos. En contraparte, el equipo neerlandés buscará ajustar detalles defensivos tras los dos goles recibidos ante el combinado nipón en la primera jornada del grupo F.
Lo que está en juego
Ambos seleccionados buscan consolidar su posición en la tabla del grupo F. Mientras que Suecia intentará sumar su segundo triunfo consecutivo para liderar la zona, Países Bajos necesita obtener los tres puntos para escalar posiciones y mantenerse con chances concretas de clasificar a la siguiente instancia del certamen.
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