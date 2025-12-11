Palmeiras le renovó el contrato al técnico Abel Ferreira pese a terminar la temporada sin títulos

Palmeiras, uno de los clubes más poderosos de la región, anunció la renovación del contrato del técnico portugués Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, pese a que terminó la temporada sin títulos y fue superado por Flamengo en la final de la Copa Libertadores y en el Brasileirão.

El equipo de San Pablo informó, en un comunicado, que extendió el vínculo “hasta el fin de 2027” y destacó “la relación de confianza construida por el club y el entrenador a lo largo de los últimos cinco años”. Ferreira, de 46 años, era un entrenador prácticamente desconocido y sin títulos cuando llegó al equipo paulista en 2020. Desde entonces ganaron diez títulos con el Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão en 2022 y 2023 y dos Copas Libertadores en 2020 y 2021.

Abel Ferreira es una fuerte referencia de Palmeiras, para los jugadores y, también, para los hinchas FRANCK FIFE - AFP

“Abel no es sólo el técnico más victorioso de la historia de Palmeiras. Es también un profesional competente y dedicado”, afirmó la presidenta del equipo, Leila Pereira. “Los valores de salario y premios son los mismos” del contrato que estaba a punto de vencer, detalló Palmeiras.

La prensa local asegura que Ferreira cobra unos 550.000 dólares mensuales y sostiene que el DT europeo rechazó ofertas de Nottingham Forest y Wolverhampton para entrenar en la liga de Inglaterra.

Abel Ferreira y Marcelo Gallardo, durante las últimas semifinales de la Libertadores entre Palmeiras y River Reuters

Luego de varios años dorados, el club tuvo que conformarse esta temporada con los subcampeonatos de la Copa Libertadores y del campeonato brasileño. Además, sufrió una dolorosa derrota ante su clásico rival, Corinthians, en los octavos de final de la Copa de Brasil, una competición que otorga premios millonarios. Tras esa caída, Leila Pereira “reiteró su confianza en el trabajo y eso es difícil de encontrar en el fútbol de hoy (...) me marcó mucho”, recordó Ferreira en la nota del club.

Palmeiras, sin embargo, hizo una presentación digna en el Mundial de Clubes que se disputó a mitad de año en Estados Unidos. Llegó a los cuartos de final del torneo y fue eliminado por Chelsea (2-1), posterior campeón. “Las lecciones de 2025 nos ayudarán mucho a ganar en 2026″, anticipó el técnico.

Abel Ferreira ganó la Copa Libertadores como DT de Palmeiras en dos oportunidades Twitter @2010MisterChip

Ferreira se mantiene como el director técnico con más tiempo en su cargo en el fútbol brasileño, en el que no suele haber demasiada paciencia (un caso de ello fue la rápida y reciente salida de Ramón Díaz, que estuvo sólo dos meses en Inter de Porto Alegre). Sólo otros tres entrenadores llevan más de un año en su actual equipo: Filipe Luís (su rival en la final de la Copa Libertadores con Flamengo), Rogério Ceni (Bahia) y Léo Condé, que acaba de descender a la segunda división con Ceará.