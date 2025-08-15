LA NACION

Palmeiras venció por 4-0 a Universitario de Deportes como visitante en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Universitario de Deportes-Palmeiras
Universitario de Deportes-Palmeiras

Palmeiras venció por 4-0 a Universitario de Deportes como visitante, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores. Para Palmeiras los goles fueron marcados por Gustavo Gómez (a los 7 minutos), José López (a los 12, 75 minutos) y Vitor Hugo Roque Ferreira (a los 30 minutos).

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

