Para Pep Guardiola, Lionel Messi significó “todo”: la comparación con Michael Jordan y la botella de vino que le debe

Fue el último gran equipo en la historia del fútbol. El que instaló un paradigma de juego admirado en casi todo el mundo e intentó ser imitado por muchos otros directores técnicos. Marcó una era mientras duró, entre 2008 y 2012. Lo tuvo todo: ganó y deleitó. Dio espectáculo y llenó la vitrina de trofeos. Fidelizó a los creyentes e hizo reflexionar a los escépticos. Fue tendencia. El Barcelona de Lionel Messi en el campo y Pep Guardiola en el banco quedará como una de esas obras a las que siempre se vuelve, se las revisa y resignifica.

Siendo protagonistas esenciales, Messi y Guardiola no fueron los únicos. Se dio una conjunción en la que cada pieza aportaba un valor agregado. Xavi y Andrés Iniesta fueron dos grandes escuderos de Messi, lo potenciaron. La jerarquía también venía desde atrás, con el intrépido Víctor Valdés en el arco, las proyecciones de Dani Alves o Eric Abidal y Silvinho, el caudillaje de Carles Puyol, el liderazgo en ciernes de Gerard Piqué, la imponencia atlética de Yaya Touré, la irrupción de un Sergio Busquets que daría cátedra como volante central, la alegría goleadora de Samuel Eto’o, el puñal ofensivo que llevaba cada incursión de Thierry Henry, la velocidad de Pedro para desbordar.

Guardiola le da indicaciones a Messi durante un partido en 2010 AFP PHOTO/LLUIS GENE - Archivo

Una alineación de astros en la que nadie desentonaba en la partitura que bajó Guardiola. Todos la entendieron y la compartieron con igual convicción. Entre todos acortaron los tiempos que normalmente requiere el fútbol. En el primer año, el sextete de títulos. Una enormidad. Conquistaron todo lo que se les puso adelante: Liga de España, Champions League, Copa del Rey, Supercopas de España y de Europa, y Mundial de Clubes (con gol de pecho de Messi en el suplementario frente a Estudiantes).

Barcelona venía de un período de dos años (2006/2008) sin ganar nada. Frank Rijkaard ya no le llegaba a un plantel con síntomas de aburguesamiento. El revulsivo fue Guardiola. En su gestión de cuatro años obtuvo 14 títulos, con Messi cimentando su condición de mejor jugador del mundo, entre los 21 y 25 años.

Noche de Champions League en 2010: Messi marca un gol frente a Stuttgart REUTERS/Albert Gea - Archivo

Guardiola siguió siendo un entrenador de referencia global en Bayern Munich y conserva esa consideración especial ahora en Manchester City. Pero lo suyo en Barcelona fue un big bang para el fútbol de este siglo. Y su figura siempre queda asociada a Messi. En una entrevista con Telemundo, el DT catalán hizo retrospectiva sobre la influencia de Leo en su gestión: “En mi carrera, Messi significa todo, todo... Me hizo ser más competitivo de lo que me hicieron mis padres. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que lo ayudaron. Estoy hablando de la época en que estuvimos juntos. No de cuando me fui, ni de la Argentina ni de ahora en el PSG. En los cuatro años que compartimos en Barcelona había un grupo de jugadores impresionantes”.

Dos minutos de Guardiola sobre Messi

Messi también considera a Guardiola como uno de los mejores, sino el mejor entrenador, que tuvo en su carrera. Cuando intentó irse de Barcelona a través del famoso burofax, su entorno mantuvo contactos con Guardiola para desembarcar en Manchester City. Una temporada después, cuando Messi se encontró con la sorpresa de que Joan Laporta no le renovaría el contrato, la posibilidad del City se desvaneció porque unas semanas antes había contratado a Jack Grealish por más de 100 millones de euros.

“Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera diferente: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar. Te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar”, expresó Messi durante una entrevista con Jordi Évole a fines de 2020. La valoración que hizo Leo de Guardiola lo pone en un pie de igualdad con el último técnico con que ganó una Champions League (Luis Enrique, en 2015: “Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de ser dirigido durante mucho tiempo por Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron”.

Guardiola y Messi: el DT fue clave para cambiarle la posición y potenciar su juego Archivo

Guardiola ubicó su época en Barcelona como algo mágico, seguramente irrepetible: “Siempre lo cuento: eran muchos astros, con la edad justa y en el momento justo. Tenía que pasar. Messi, con Xavi, Andrés (Iniesta), Puyol... Jugadores con 24, 25 años, más otros que llegaron para sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una vez en la vida. Ganamos mucho, y sin Messi hubiéramos ganado también, pero tanto, imposible. Comparo a Messi con Michael Jordan, y yo me imagino cuando Phil Jackson podía sentir que tenía a Michael para ganar seis anillos de la NBA, pues yo también a Messi para ganar un montón de partidos cerrados, feos. Intervenía Messi y era decir ‘vamos para casa, agarramos el avión y a por otro (rival). Yo creo que Messi nos ha hecho buenos a todos. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo porque me hizo firmar contratos muy buenos”.

En otra tramo de la entrevista, Guardiola calificó a la Premier League como la liga más exigente, en comparación con la de España y la Bundesliga: “Sin lugar a dudas, la Premier es más complicada por la exigencia del calendario, de los campos, la climatología, el nivel de los jugadores y los entrenadores. Cada año es más difícil”. No avaló la impresión de que es una competencia más de entrenadores que de futbolistas: “Nos dan una incidencia que no tenemos. El fútbol es de los jugadores. El otro día, Mahrez hizo un gol tras un córner de De Bruyne que no practicamos nunca. Nunca. La gente sobredimensiona nuestro papel. Lo más importante de nuestra función es intentar una idea conjunta que sientan todos los jugadores”.

El saludo entre dos entrenadores que se admiran mutuamente: Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

Consultado sobre la huella que dejó Marcelo Bielsa durante más de tres años en Leeds, respondió: “No sé si hay un legado de Bielsa en la Premier, pero seguro lo hay sobre sus jugadores. Sin haber estado ahí, pongo las dos manos sobre el fuego. Cada jugador que trabaja con Marcelo tiene un antes y un después en su carrera. No solo en el juego, también en lo humano y personal. Marcelo hace cosas que yo sería incapaz. Amo la capacidad de resiliencia de sus equipos, sus análisis pospartido. Todos los entrenadores nos justificamos ante los medios, armamos una red de protección. Y él siempre pone su prestigio para que lo pisoteen. Eso es impagable. Los entrenadores siempre estamos: ‘no, que no tengo jugadores, que los lesionados, que el árbitro, que el penal’. Él no cae jamás en eso. No sea hasta qué punto alguien conoce profundamente a Marcelo. Yo lo conozco un poco. Su aprendizaje en la gestión de nuestra profesión la dignifica mucho. Gracias a él, nuestro oficio está mejor visto. Entiendo que su manera de entrenar es un gran desgaste físico y emocional para los jugadores”.

Tras cuatro años en Barcelona y tres Bayern Munich, Guardiola transita su sexta temporada en Manchester City: “Aquí tengo todo lo que pueda desear. Ni loco pensaba que me iba a quedar tanto tiempo. En Inglaterra se vive el fútbol de manera saludable, con respeto. Durante la semana se trabaja con tranquilidad, sin intoxicaciones mediáticas que siempre distorsionan lo que ocurre en un vestuario. Nosotros hemos montado quilombos de los que nadie se ha enterado. Tengo por superiores a mis amigos (en referencia al CEO Ferrán Soriano y al director deportivo Txiki Begiristain). Cuando nos va mal, nos sentamos a tomar una copa de vino o cerveza para conversar qué podemos hacer mejor. No me siento juzgado nunca por un resultado, sea bueno o malo. Cuando las cosas nos funcionen más, nos daremos la mano, un abrazo, y nos encontraremos en otro sitio”.

La entrevista completa a Guardiola en Telemundo