Paraguay - Argentina: Lionel Scaloni confirmó que tiene la formación definida “en un 99 por ciento”

Lionel Scaloni se siente cómodo en la dinámica del “partido a partido”. Por más que le insistan con lo bueno que sería para la selección argentina conseguir los nueve puntos en esta triple fecha de eliminatorias, él nunca quiere ir más allá de la estación inmediata. El Mundial de Qatar, sabe, está muy lejos en tiempo y espacio. Por eso, su mirada, aquí y ahora, se centra en el cruce de este jueves en Asunción (desde las 20) ante la necesitada Paraguay de Eduardo Berizzo. Y hoy, después del entrenamiento, concedió que tiene la formación definida “en un 99 por ciento”. Será, salvo un imponderable, el mismo que salió a jugar la ya mítica final de la Copa América en el Maracaná. “Puede haber algún pequeño retoque por algunos jugadores que tenemos con molestias físicas”, aclaró en la conferencia de prensa que brindó en Ezeiza, luego del último entrenamiento del plantel.

Así, al Defensores del Chaco podrían saltar Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña: Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lo Celso; Lautaro Martínez y Lionel Messi. Los mismos que fueron titulares en el 1-0 a Brasil el 10 de julio, la noche en que la Argentina quebró la pesada marca de 28 años sin ganar un título.

Lionel Messi será titular en Asunción, luego de haber marcado tres goles ante Bolivia en la última fecha de las eliminatorias Mauro Alfieri - LA NACION

Sobre el tema, abundó: “No tengo un equipo de memoria. El del Maracaná se potenció porque ganó la Copa, pero en ese partido no jugaron algunos que rindieron siempre y pueden ser titulares. Podemos variar”, recordó, con razón: en cada partido hay al menos un cambio respecto al anterior, como demuestran las estadísticas de su ciclo de 36 presentaciones. ¿Cómo maneja ese aspecto puertas adentro? El entrenador le quitó importancia al asunto: “El jugador de la selección siempre está disponible. Yo he sido jugador y hasta último momento no sabía si iba de titular, al banco o ni era convocado. En una selección, donde el nivel es altísimo, la competencia es grande. Nunca tuve problemas con cambiar jugadores. Administrar esas fuerzas, sobre todo con partidos tan seguidos, es muy importante. Siempre vamos partido a partido, es nuestra filosofía”.

En este tren, la selección disfruta de un invicto de 22 partidos: su última derrota fue justamente ante Brasil, en la semifinal de la Copa América 2019, por 2-0, en Belo Horizonte. El DT es consciente de la plenitud del momento, con una base confiable. Por eso, en estos días, lo central parece más alinear físicamente a los jugadores ante tantos viajes y partidos que introducir grandes cambios de sistema o idea. “Tratamos de potenciar las cosas que se hacen bien y mejorar las que no, aunque tengamos pocos entrenamientos. Creemos que a nivel colectivo tenemos un rendimiento muy regular, mejoramos muchísimo en eso. Trabajamos como equipo, el que entra sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo más importante”, ponderó.

Y en las piezas nuevas que valora, le dedicó un párrafo a Julián Álvarez, la gran figura del River-Boca del domingo. “Julián está teniendo un crecimiento enorme. Lo conocemos de las juveniles. En los entrenamientos se notan sus ganas de progresar. Que juegue o no, no tiene que ver con su edad. Gusta entrenar a un chico así. Tiene gol, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba”, lo elogió.

Y respecto de la posibilidad de que algunos jugadores se bajen del último partido (ante Perú, el jueves 14 en el Monumental), fue contundente: “Bajo ningún concepto vamos a hacer lo mismo de la vez anterior. Ahora es totalmente diferente la situación, bajo ningún punto de vista los jugadores se van a ir antes de que se jueguen los tres partidos”, remarcó. En la última convocatoria, los jugadores de los clubes ingleses (Martínez, Buendía, Lo Celso y Cuti Romero) se volvieron luego del fallido partido ante Brasil en San Pablo, debido a la presión de los clubes, a la que la selección terminó cediendo.

El rival pasa un momento complejo, atravesado por los rumores de remoción de Eduardo Berizzo, el entrenador que asumió antes de la Copa América 2019 y no ha logrado todavía grandes resultados. Sin embargo, Scaloni advierte la dificultad por venir: “Paraguay siempre nos metió en problemas. Mañana será igual. Juega de local y necesita ganar por la posición en la que está. Hace jugar incómodos a todos sus rivales. Creo que en la última Copa América le dimos vuelta a la situación, cuando les ganamos. Venimos bien, pero eso no cuenta al momento de comenzar el partido. Nuestra manera de jugar no va a cambiar”, reafirmó, en las horas previas al viaje a Asunción, adonde el plantel llegará esta noche.

Noticia en desarrollo