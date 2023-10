escuchar

Daniel Garnero, flamante entrenador argentino de Paraguay, llega al estadio Monumental dispuesto a hacer historia. El DT, número 10 en su época de futbolista, no quiere que el equipo guaraní sea un invitado a la fiesta albiceleste. Busca que su equipo sea protagonista y deje atrás la racha de siete años sin ganar en territorio de los campeones del mundo. En este sentido, el reemplazante de Guillermo Barros Schelotto se encomienda a varios futbolistas con ADN argentino y a otros muy conocidos por los hinchas que poblarán el Monumental. A la conocida garra del seleccionado paraguayo, su nuevo DT quiere sumarle criterio para manejar la pelota.

“Enfrentamos a la mejor selección del mundo. Mi intención es siempre tener la pelota y tenemos que ser inteligentes a la hora de recuperarla”, anticipó Garnero en la conferencia de prensa previa al partido con Argentina. El equipo paraguayo tendrá a dos recuperadores en el 5-4-1 que planteará su flamante entrenador en el estadio de River: Richard Sánchez y Álvaro Campuzano. El dueño de la mitad de la cancha en la Albirroja era Andrés Cubas, exfutbolista de Boca y Talleres, nacido en Aristóbulo del Valle (Misiones) y nacionalizado paraguayo. Una lesión lo marginó de esta convocatoria, igual que a Diego Gómez, otro integrante de la sala de máquinas del equipo paraguayo, y compañero de Lionel Messi en Inter Miami. En ese lugar de la cancha, o incluso tirado hacia la derecha, Garnero también cuenta con Matías Rojas, quien en la Argentina vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Lanús y Racing y ahora lleva la 10 del Corinthians brasileño.

Adam Bareiro elonga con Matías Galarza durante una práctica de la selección paraguaya antes de viajar a la Argentina https://twitter.com/Albirroja

Otro viejo conocido del fútbol argentino que vendrá con Paraguay es Gastón Giménez. El formoseño, nacionalizado paraguayo, milita en Chicago Fire tras jugar en Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes y Vélez. Vuelve a la Albirroja tras dos años de ostracismo, y su regreso bien puede estar relacionado a esta idea de ser un equipo más de posesión que de lucha pregonada por Garnero. En principio, Giménez arrancará desde el banco de suplentes.

Hay otro habilidoso con genes argentinos en la nómina paraguaya. Se trata de Alejandro Romero Gamarra, más conocido como “Kaku”. El ex Huracán y actual jugador de Al-Ain (Emiratos Árabes) ingresaba desde el banco de suplentes con Barros Schelotto. Nacionalizado como Giménez, puede darle a Paraguay el panorama que necesita para poner a su único número 9 en posición de gol. Ese llanero solitario de la delantera guaraní también es muy conocido para el fútbol argentino: se trata de Adam Bareiro, el goleador de San Lorenzo. En los entrenamientos previos al partido, el delantero azulgrana le ganó la pulseada a otro artillero de la Liga Profesional: Gabriel Ávalos, el 9 de Argentinos Juniors.

Un entrenamiento en espacios reducidos de la selección paraguaya antes de viajar a la Argentina

Los dos “ligeritos” de Paraguay serán los encargados de desbordar a los laterales argentinos y aprovechar el espacio que dejen a sus espaldas. Se trata, cómo no, de otros dos nombres muy considerados por los hinchas argentinos. Uno de ayer y otro de hoy. Por la derecha irá Miguel Almirón, tal vez el futbolista de mayor jerarquía del plantel albirrojo. Los hinchas de San Lorenzo, por caso, todavía recuerdan la final de 2016, cuando su Lanús goleó 4-0 al Ciclón en...el estadio Monumental. Almirón juega ahora en Newcastle, de la Premier League, Y su talento, bien conocido por el fútbol argentino, puede ser una amenaza para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por la otra punta, la izquierda, irá Ramón Sosa. A los 24 años, el exGimnasia (La Plata) ahora se destaca en Talleres de Córdoba. Siempre por la banda; siempre potente en el uno contra uno. Casi siempre, desequilibrante. A Sosa el fútbol le brota desde muy chico: nació en la comunidad de Maracaná, en el centro paraguayo y cerca del límite con Brasil.

Dos de los cuatro defensores que usará Garnero para jugar con Argentina también tienen pasado en el fútbol argentino. Se trata de Gustavo Gómez (Palmeiras) y Junior Alonso (Krasnodar, de Rusia). El primero se destacó con la camiseta de Lanús, donde compartió vestuario con Almirón, estuvo a punto de venir a Boca y, al final, se decantó por la oferta de Palmeiras, donde ganó todo y es el capitán. Considerado uno de los mejores defensores del continente, será el líder de la defensa guaraní. Estará acompañado por Junior Alonso, con pasado en Boca y actualidad en Krasnodar, de Rusia. En su extenso currículum, Alonso registra un paso por Lille, de Francia, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa.

En la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias de Garnero también se destaca el regreso de Héctor “Tito” Villalba. Ex San Lorenzo y actual Libertad, de Paraguay, el extremo no era considerado en el último tiempo para la selección mayor: su última aparición con la camiseta albirroja data del 27 de marzo de 2019 en un amistoso contra México en New Jersey (Estados Unidos). Tras cuatro años y medio, y gracias a un gran presente en Libertad, su club (13 goles en 29 partidos), vuelve a la selección para ser alternativa.

El gol de Derlis González para el último triunfo de Paraguay en Argentina (2016)

Santiago Arzamendia nació en Wanda, Misiones, e hizo todas las divisiones inferiores en Cerro Porteño. En algún momento se dijo que lo querían clubes de las principales ligas de Europa. Se fue a Cádiz, de España, donde no tuvo demasiado rodaje, y ahora volvió a su club de toda la vida para ser titular en el lateral izquierdo. Arranca como suplente en la selección, pero su velocidad y su criterio para atacar pueden servirle a Garnero para lastimar a Argentina en algún momento.

Omar Alderete, defensor central de Getafe, es el otro de los paraguayos con pasado en el fútbol argentino. Vistió las camisetas de Gimnasia (La Plata) y Huracán antes de ser vendido por el Globo al Basel, de Suiza. En Europa también jugó en Hertha Berlín (Alemania) y en Valencia, de España, antes de recalar en su actual club. Los dos arqueros suplentes de Paraguay (Juan Espínola y Santiago Rojas) también tienen relación con el fútbol argentino. El primero jugó en Godoy Cruz, de Mendoza, mientras que el segundo es el actual arquero de Tigre. Nombres para una selección guaraní dispuesta a hacer historia con un ADN muy emparentado con el fútbol argentino.

