Partidos de hoy del Mundial 2026, domingo 5 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

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En la jornada número 25 de la Copa del Mundo continúan los octavos de final con dos encuentros que definen más clasificados a cuartos
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Este domingo 5 de julio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 25ª jornada continúan los octavos de final con dos partidos. En la Argentina, todos los encuentros de la Copa del Mundo se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor.
- En canchallena.com se puede seguir cada partido minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada comienza con el encuentro entre Brasil y Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se cierra con México vs. Inglaterra en el Azteca, escenario que recibe su último encuentro porque desde cuartos en adelante todos los cotejos serán en Estados Unidos.
Partidos de este domingo 5 de julio en el Mundial 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 17: Brasil vs. Noruega - Estadio de Nueva York - DSports, TyC Sports y Paramount+
- 21: México vs. Inglaterra - Estadio Azteca - Telefé, DSports, Flow - Canal 109 y Paramount+.
La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.
El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentaron todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzaron a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió en esta edición. Desde entonces, se van eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.
Pantallas del Mundial 2026
TV
- DSports
- TyC Sports.
- TV Pública.
- Telefé.
Plataformas digitales
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
- Flow.
- Mi Telefé.
- DGO.
- Telecentro Play.
Tabla de campeones del mundo
El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.
- Brasil - 5
- Alemania / Italia - 4
- Argentina - 3
- Francia / Uruguay - 2
- Inglaterra / España - 1
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