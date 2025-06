Partidos de hoy del Mundial de Clubes 2025: horarios, TV y cómo ver online

Este miércoles 25 de junio continúa el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 con cuatro partidos correspondientes a la última fecha de los grupos E y F, entre los que sobresale el mano a mano entre River e Inter de Milán en busca de un lugar en los octavos de final. Además, se llevarán a cabo los siguientes compromisos: Urawa Red Diamonds vs. Monterrey; Borussia Dortmund vs. Ulsan HD; y Fluminense vs. Borussia Dortmund.

Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming en el sitio DAZN. El canal se puede sintonizar online únicamente en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos.

River Plate intentará dar el batacazo ante Inter de Milán para avanzar a los octavos de final

Partidos del miércoles 25 de junio en el Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Del certamen participan 32 equipos por primera vez en la historia y el formato de juego es similar a las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones, con la única diferencia de que no hay partido por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales.

En la primera etapa, los cuatro integrantes de cada uno de los ocho grupos se enfrentan todos contra todos y los dos líderes avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fluminense es favorito a quedarse con la victoria ante Mamelodi y, en consecuencia, con el pase a octavos

Todos los campeones del Mundial de Clubes

2000: Corinthians (Brasil).

2005: San Pablo (Brasil).

2006: Internacional de Porto Alegre (Brasil).

2007: Milan (Italia).

2008: Manchester United (Inglaterra).

2009: Barcelona (España).

2010: Inter de Milán (IItalia).

2011: Barcelona (España).

2012: Corinthians (Brasil).

2013: Bayern Münich (Alemania).

2014: Real Madrid (España).

2015: Barcelona (España).

2016: Real Madrid (España).

2017: Real Madrid (España).

2018: Real Madrid (España).

2019: Liverpool (Inglaterra).

2020: Bayern Münich (Alemania).

2021: Chelsea (Inglaterra).

2022: Real Madrid (España).

2023: Manchester City (Inglaterra).

