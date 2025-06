Partidos de hoy del Mundial de Clubes 2025: horarios, TV y cómo ver online

Este martes 24 de junio continúa la tercera fecha del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 con cuatro partidos, de a dos en simultáneo, correspondientes a los grupos C y D. Se enfrentan a las 16 (hora argentina) Boca Juniors vs. Auckland City de Nueva Zelanda y Benfica vs. Bayern Múnich mientras que a las 22 lo hacen Los Angeles vs. Flamengo y Chelsea vs. Esperance de Túnez.

Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de DSports y en el sitio DAZN. El canal se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada uno de los encuentros con información y estadísticas actualizadas al instante. El duelo entre el xeneize y los oceánicos, además, se emite por Telefé y las plataformas Flow, Telecentro Play, DGO, Mitelefé.com y Disney+ Premium.

Boca Juniors necesita golear a Auckland City para tener chances de clasificarse a octavos de final del Mundial de Clubes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Partidos del martes 24 de junio en el Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Del certamen participan 32 equipos por primera vez en la historia y el formato de juego es similar a las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones, con la única diferencia de que no hay partido por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales, por lo que se juegan 63 encuentros.

En la primera etapa, los cuatro integrantes de cada uno de los ocho grupos se enfrentan todos contra todos y los dos líderes avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Octavos de final del Mundial de Clubes 2025

1° del grupo A vs. 2° del grupo B - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

1° del grupo C vs. 2° del grupo D - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

1° del grupo B vs. 2° del grupo A - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Flamengo vs. 2° del grupo C - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

vs. 2° del grupo C - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN). 1° del grupo E vs. 2° del grupo F - Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

1° del grupo G vs. 2° del grupo H - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

1° del grupo H vs. 2° del grupo G - Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

1° del grupo F vs. 2° del grupo E - Martes 1° de julio a las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

El Chelsea de Enzo Fernández se juega su clasificación a octavos de final frente a Esperance de Túnez PAUL ELLIS - AFP

Todos los campeones del Mundial de Clubes

2000: Corinthians (Brasil).

2005: San Pablo (Brasil).

2006: Internacional de Porto Alegre (Brasil).

2007: Milan (Italia).

2008: Manchester United (Inglaterra).

2009: Barcelona (España).

2010: Inter de Milán (Italia).

2011: Barcelona (España).

2012: Corinthians (Brasil).

2013: Bayern Múnich (Alemania).

2014: Real Madrid (España).

2015: Barcelona (España).

2016: Real Madrid (España).

2017: Real Madrid (España).

2018: Real Madrid (España).

2019: Liverpool (Inglaterra).

2020: Bayern Múnich (Alemania).

2021: Chelsea (Inglaterra).

2022: Real Madrid (España).

2023: Manchester City (Inglaterra).

Real Madrid es el máximo ganador del Mundial de Clubes con cinco títulos AP

Tabla de campeones del Mundial de Clubes