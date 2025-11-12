Boca Juniors vs. Tigre: cuándo se juega el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Los partidos de la última fecha del grupo A del Torneo Clausura 2025 en el que hay involucrados equipos que pelean por clasificar a octavos de final se disputarán casi todos el domingo por la noche y uno de ellos será el de Boca Juniors vs. Tigre en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera.

El choque se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El duelo está programado a las 20.15, en simultáneo con Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield, Newell’s vs. Racing y Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. El único choque que fue dispuesto en otro día y horario es Barracas Central vs. Huracán, el lunes a las 17.00 a la vez de Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

El xeneize llega al duelo envalentonado por la victoria en el Superclásico sobre River Plate 2 a 0, con la que se clasificó a octavos de final del campeonato y a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Además, llegó a lo más alto de la tabla de posiciones de la zona con 26 puntos producto de siete triunfos, cinco empates y tres caídas y quiere sostenerla de cara a los playoffs para ser local en todos los cruces hasta las semifinales, siempre que avance en cada ronda.

Su inmediato perseguidor es Unión de Santa Fe -visitará el lunes a Belgrano de Córdoba- con 24 unidades. Como cuenta con una diferencia de goles muy abultada a favor (+14 contra +7 del Tatengue), el elenco de Claudio Úbeda casi que se asegurará el primer lugar con una igualdad. En caso de una derrota, necesitará que el elenco de Leonardo Madelón no gane y que el Ferroviario no golee a la Academia.

Leandro Paredes es el gran responsable del nivel de Boca Juniors, líder del grupo A del Torneo Clausura Aníbal Greco - La Nación

El Matador, por su parte, se juega tanto su pase a los playoffs como el boleto a la Copa Sudamericana 2026. En la tabla de posiciones del grupo B está cuarto con 22 unidades -cinco alegrías, siete pardas y tres derrotas-, las mismas que Barracas Central y Racing, pero con mejor diferencia de goles (+3 contra +2). En ese marco, necesita no caer para asegurar su participación en la próxima instancia. Si iguala, clasificará porque el Pincha y el Bicho, ambos con 21 unidades, se enfrentan entre sí.

En caso de una derrota, se le deben dar una serie de resultados adeversos para quedarse afuera y es casi improbable que ello ocurra dado que tendría que ser goleado. Su futuro dependería de que Banfield no derrote a Central Córdoba, de que Belgrano no sonría contra Unión y de que Defensa y Justicia no le gane a Independiente Rivadavia. Aun así, Huracán debería vapulear al Guapo como visitante.

Tigre y Boca Juniors se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 en Victoria y empataron 1 a 1 por los goles de Kevin Zenón y Lorenzo Scipioni.