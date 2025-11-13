Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

La primera etapa del Torneo Clausura 2025 concluirá este fin de semana con la última fecha, la 16, en la que se definirán los ocho cupos que restan a octavos de final, las ubicaciones definitivas de resto de los clasificados y, también, los dos descensos a la Primera Nacional. Lo único que está decidido es el primer puesto de Rosario Central en la zona B. Cada uno de los 15 encuentros se podrán seguir en vivo por canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas minuto a minuto.

Varios partidos se jugarán en simultáneo porque están involucrados “equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro” en el certamen, explicó la Liga Profesional. Además, como desde este jueves 13 rige el “horario de verano”, ningún partido puede desarrollarse antes de las 17.

La actividad comenzará este viernes con Lanús vs. Atlético Tucumán, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Nicolás Ramírez, el juez de mejor actualidad del fútbol argentino, estará el sábado en Aldosivi de Mar del Plata vs. San Martín de San Juan porque es un mano a mano clave para mantenerse en primera. El otro choque que se desarrolla a la vez es Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra con Facundo Tello.

El plato fuerte de la jornada será el domingo, con las presentaciones de River y Boca. El Millonario visitará desde las 17 a Vélez Sarsfield con el colegiado Leandro Rey Hilfer mientras que Yael Falcón Pérez estará en el clásico de Córdoba entres Intituto y Talleres, que se juega en simultáneo. El xeneize recibe a Tigre con Darío Herrera en uno de los cuatro partidos que se disputará a las 20.15 y son decisivos para el Grupo A. Sebastián Martínez estará en Newell’s vs. Racing.

La jornada concluirá el 17 de noviembre con cuatro juegos entre los que sobresale Barracas Central ante Huracán. El Guapo se presentará conociendo los resultados de todos sus adversarios y con el árbitro Andrés Gariano, uno de los que más veces lo dirigió este año y, también, favoreció con polémicos fallos. El último juego de la primera etapa será Platense vs. Gimnasia de La Plata con Fernando Echenique.

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Uriel García.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: José Castelli.

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Lucas Pardo.

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Mihura.

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Agustín Méndez.

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Marcos Horticolou.

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Gastón Suárez.

17: Vélez vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Ariel Cruz.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Javier Delbarba.

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Gisela Trucco.

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Diego Verlota.

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Nelson Sosa.

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Mario Ejarque.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Eduardo Lucero.

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: José Carreras.

AVAR: Juan Del Fueyo.

17: Belgrano vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Lucas Comesaña.

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Juan Pafundi.

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanota.

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante.

Cuarto árbitro: Julián Beligoy.

VAR: Edgardo Zamora.

AVAR: Diego Romero.

El panorama de cara a la última fecha del Clausura

En el Grupo A los clubes que se aseguraron un lugar en la siguiente instancia son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

En la previa a la última fecha, hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el del Canalla vs. Estudiantes de La Plata, que ya se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito. Además, el xeneize chocaría con el Santo y River visitaría a Central Córdoba en Santiago del Estero. El rival de Racing sería Lanús en la Fortaleza y el de San Lorenzo, Tigre en Victoria luego de que el Ciclón lo haya recibido en octavos del anterior campeonato en el Nuevo Gasómetro.

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual o la clasificación de promedios, como le está ocurriendo, no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del Grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.

Los cruces octavos del Torneo Clausura 2025, en la previa a la fecha 16

(1° grupo A) Boca Juniors vs. San Martín de San Juan (8° grupo B).

vs. San Martín de San Juan (8° grupo B). (4° grupo B) Vélez vs. Barracas Central (5° grupo A).

vs. Barracas Central (5° grupo A). (2° grupo B) Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors (7° grupo A).

vs. Argentinos Juniors (7° grupo A). (3° grupo A) Central Córdoba vs. River Plate (6° grupo B).

vs. River Plate (6° grupo B). (1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).

vs. Estudiantes (8° grupo A). (4° grupo A) Tigre vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(5° grupo B). (2° grupo A) Unión vs. Talleres (7° grupo B).

vs. Talleres (7° grupo B). (3° grupo B) Lanús vs. Racing (6° grupo A).

La pelea en la Tabla Anual

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas al máximo certamen continental, la Copa Libertadores, y cuatro de ellas ya se decidieron: Platense como campeón del Apertura, Independiente Rivadavia de Mendoza por haber ganado la Copa Argentina y Rosario Central y Boca a través de la Tabla Anual. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura y el tercero de la general, que actualmente es Argentinos Juniors y accedería al repechaje.

El Bicho tiene 54 puntos y en la última jornada pueden superarlo River Plate (52) y Deportivo Riestra (51). De momento, el Millonario y el Malevo se están quedando con dos de los seis cupos a la Copa Sudamericana 2026. Los restantes son, por ahora, para Racing y San Lorenzo (50); Tigre (49) y Barracas Central (48). Tienen chances de alcanzarlos Lanús (47) y Huracán (46).

Una cuestión a tener en cuenta en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si alguno de los equipos que se clasificó a la Libertadores o Sudamericana por esa vía, es campeón del Clausura. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana 2025 accederá a la Libertadores 2026 y también puede liberar un cupo a la Sudamericana 2026 si es que llega a ese torneo por la clasificación general.

En síntesis, solo se pueden abrir dos boletos a los certámenes internacionales del año próximo. El Calamar y la Lepra mendocina no están en puestos de clasificación a torneos internacionales en la Tabla Anual y, por eso, no liberan espacio.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)