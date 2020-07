Los hinchas de la Premier podrían volver a los estadios de forma reducida a partir de octubre

Falta casi un mes y medio para el regreso de la Premier League, que tiene pautada para el 12 de septiembre su inicio de la temporada 2020/21, pero en Inglaterra ya se comienza a trabajar para el regreso de los hinchas a los estadios con una particular idea: buscarán implementar "pasaportes sanitarios" para los fanáticos.

Así lo confirmó Richard Masters, jefe ejecutivo de la Premier, en una columna publicada este viernes en el periódico The Times. "El fútbol sin aficionados no es fútbol. La Premier League no estará de regreso por completo mientras no haya aficionados en los estadios, y quiero tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que hacemos todo lo posible para encontrar la fórmula que lo permita", escribió el directivo.

"Estamos deseosos de ver cómo podremos apoyar el desarrollo de 'pasaportes sanitarios', un sistema consistente en una aplicación que verificaría todos los síntomas y los otros factores característicos del COVID-19", precisó Masters.

Las autoridades de la Premier trabajan para crear un "pasaporte sanitario" para los hinchas Fuente: AP

Aunque el retorno de los fanáticos a los partidos de la Premier es el gran objetivo, las autoridades inglesas evalúan permitir la presencia de público en la definición de la próxima edición de a Community Shield, que de disputará el 29 de agosto en Wembley entre Liverpool, campeón de la liga, y el campeón de la FA Cup (Arsenal y Chelsea jugarán la final este sábado).

Así lo informó la prensa local luego que la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) oficializó la fecha del duelo que marcará el inicio oficial de la próxima temporada. Los reportes aseguran que FA planea permitir la presencia de al menos una cantidad reducida de personas en la Community Shield como prueba para una reapertura controlada de los estadios a partir del 1° de octubre.

Masters, quien afirma haber hecho acallar las críticas al lograr finalizar con éxito la temporada 2019/2020 a puertas carradas, estima que el regreso de los aficionados a los estadios es una cuestión vital. "Su ausencia representa un impacto económico significativo para los clubes a todos los niveles, así como para sus ciudades y regiones. Todavía queda mucho por hacer y no se hará en una noche", añadió.

Por ejemplo, en el caso de Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa que recientemente ascendió tras ser campeón en la Championship, se espera que cada partido del equipo en la Premier tenga una demanda de 50 mil entradas, por lo que necesitaría una remodelación en el estadio Elland Road, con capacidad para 37 mil personas.

Kieran Maguire, uno de los máximos expertos en economía de los clubes del fútbol inglés, explicó que "el mejor escenario es el de un 10% de reducción en los ingresos por culpa del virus" en una entrevista con el portal Leeds Live. En esa expectativa, Maguire tuvo en cuenta que cada club de la Premier deberá devolver cerca de 8 millones de libras (9 millones de euros) por los meses que los canales de TV pagaron y los partidos no se disputaron por la pandemia del coronavirus.

Y también incluyó las entradas no vendidas por culpa del virus, aunque los ejecutivos del fútbol inglés tratarán hasta último momento de que el gobierno apruebe algún plan para el regreso del público a los estadios. Aunque eso pueda implicar, incluso, la pérdida de una costumbre tan típica como el canto para garantizar que no haya contagios masivos entre el reducido grupo de fanáticos que podrán ingresar a los estadios. Porque la afluencia masiva de hinchas, en principio, sólo volverá cuando haya una vacuna contra el coronavirus.

Mientras que numerosos eventos deportivos tuvieron lugar a puerta cerrada las últimas semanas en Reino Unido, el público comienza a regresar a los recintos deportivos, por ejemplo en partidos de cricket, o en los Mundiales de snooker, una modalidad británica del billar. Y los expertos ya empiezan a trabajar para que el fútbol vuelva a sentir el calor de sus fanáticos.