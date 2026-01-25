Arsenal - Manchester United, gol en contra de taco de Lisandro Martínez y duelo picante con Gabriel Jesús

Uno de los grandes partidos del fin de semana, en la previa, era el que iban a disputar Arsenal y Manchester United, por la fecha 23 de la Premier League. Y la realidad es que ambos cumplieron con las expectativas que se habían hecho los hinchas propios (y los amantes del fútbol en general), porque el 3-2 en favor del equipo visitante volvió a encender el campeonato. La gran figura fue Matheus Cunha, que ingresó a los 24 minutos de la segunda etapa y aportó el gol decisivo sobre el final. Los otros tantos del partido fueron convertidos por Lisandro Martínez, en contra, Mbeumo, Dorgu y Merino. Arsenal se mantiene como líder de la Premier, pero ahora ve reducida a cuatro puntos su ventaja sobre el Manchester City, que el sábado le había ganado 2-0 a Wolverhampton.

No es normal ver caer a Arsenal. Los Gunners solo habían perdido dos encuentros esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa), entre todas las competiciones, y no caían en casa en Premier League desde el pasado mayo, ante el Bournemouth por 2-1.

¡QUE MALA FORTUNA, LICHA! Martínez no pudo despejar el remate de Odegaard y marcó en contra para el 1-0 del Arsenal vs. Manchester United.



Lisandro Martínez fue uno de los protagonistas en Manchester United: tuvo un buen partido más allá del gol en contra de taco que abrió el marcador en favor del conjunto de Arteta, y tuvo duelos picantes con Gabriel Jesús y Viktor Gyökeres, cuando el sueco reemplazó al brasileño, desde los 13 minutos de la segunda etapa. También participó en el nacimiento de la acción que finalizó en el golazo de Patrick Dorgu para dar vuelta el resultado. Y el destino quiso que se quedara con la última jugada del partido también.

Licha jugó como segundo central en una línea de 4 defensores compartiendo la zaga con el experimentado Harry Maguire y tuvo un duelo picante con Gabriel Jesús -con manotazos incluidos- que requirió un par de veces un llamado de atención del árbitro, pero no pasó a mayores. Lo que sí dejó bien en claro el argentino que no sólo trata de recuperar minutos sino que además está demostrando la misma “agresividad defensiva” (en el buen sentido de la palabra) a la hora de disputar los duelos individuales, algo que siempre valoró Lionel Scaloni, DT de la selección.

La jornada no había arrancado bien para el argentino que sigue con las ilusiones de integrar la lista para el próximo Mundial. Tuvo mala suerte: en un ataque de izquierda a derecha de Arsenal y tras un centro, el balón fue rechazado defensivamente pero le quedó a Saka sobre la derecha; el 7 metió el centro atrás para Odegaard que remató de primera pero la pelota dio en el taco de Lisandro Martínez y se metió. El argentino había quedado de espalda marcando a Gabriel Jesús, hacia él había sido el primer centro de Hincapié hacia el punto penal.

El gol de Bryan Mbeumo para el empate 1-1 de Manchester United BEN STANSALL� - AFP�

Sin embargo, un error de Martín Zubimendi, volante central de Arsenal le dio la posibilidad a Bryan Mbeumo de anotar el 1-1 transitorio apenas ocho minutos después: el mediocampista falló en un pase atrás, lo dio corto y con un efecto malo hacia atrás y casi que terminó asistiendo al delantero, que resolvió bien tras quedar mano a mano con Raya.

Manchester United se iba a poner arriba en el marcador en la segunda etapa, a los 5 minutos, con un terrible bombazo de media distancia y de zurda de Dorgu: la jugada había sido iniciada con una salida desde el fondo por Lisandro Martínez, siguió con un pase filtrado fuerte para el propio Dorgu, que tras tirar una doble pared con Bruno Fernandes por el centro del campo, sacó el remate inatajable que se metió en el ángulo superior derecho del arquero.

Lisandro Martínez le quita la pelota a Gabriel Jesus; otro buen partido del central argentino Kirsty Wigglesworth� - AP�

Pero el Arsenal tiene siempre a mano una pelota parada. Es un equipo que se convirtió en especialista en hacer goles de córner: a siete minutos del final, Mikel Merino convirtió oon un toque de derecha que traspasó la línea luego de un envío cerrado con zurda desde la derecha y que casi los 21 futbolistas estuvieran en esa área chica, generando confusión en el arquero Lammens, que salió para intervenir pero quedó pasado; Maguire intentó rechazar pero la pelota quedó flotando ahí y Merino la empujó. la pelota no tocó la red pero traspasó claramente la línea y le sonó el reloj al árbitro Craig Pawson, la tecnología con la que la Premier notifica a los árbitros sin depender de la revisión por el monitor de TV. Fue el 15° gol generado por un tiro libre del equipo de Arteta, una clara confirmación del potencial en este recurso del líder del certamen.

Lo mejor del partido

Pero la última palabra la iba a tener Matheus Cunha, con un derechazo desde afuera del área que se metió junto al palo izquierdo de David Raya. Los tres remates al arco que fueron de Manchester United, terminaron en gol. A los 93 minutos Bruno Fernandes se animó a rematar desde la mitad de la cancha: el líder futbolístico de Arsenal no quería sorpresas ni siquiera a tres minutos del final.

Claro, el árbitro había adicionado 7 minutos y casi cumplido el tiempo un pelotazo largo en dirección a Gyökeres pareció llevar algo de peligro pero la acción finalizó con una infracción en ataque del centrodelantero ante Lisandro Martínez. Y el argentino se levantó y lo gritó como un gol.