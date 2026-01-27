Adrián “Maravilla” Martínez se convirtió en pastor evangélico: “Uno no elige el llamado de Dios”

El fútbol argentino entrega historias que exceden lo que ocurre en el campo de juego. El caso de Adrián “Maravilla” Martínez no es la excepción: estuvo preso por un crimen que no cometió, se transformó en el futbolista más determinante de Racing y, en las últimas horas, se convirtió en pastor evangélico luego de recibir la bendición del consejo pastoral de la Comunidad Cristiana de Campana.

“Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre”, señaló el futbolista en su cuenta de Instagram. En ese sentido, el delantero le agradeció al pastor Juan Carlos Chevriau y destacó la labor que tuvo durante su etapa en prisión: “En la cárcel me bautizó en las aguas y en mi vida hubo encuentro con Dios y no volví más atrás”.

En el mensaje también destacó el apoyo de su esposa, de los pastores que lo acompañaron y de quienes oran por él. “Gracias a todos los que oran por nuestras vidas porque las oraciones de justos tienen poder. Si tan solo alcanzamos una vida, ya valió la pena nuestro llamado y el cielo estará de fiesta”, sentenció.

Con la bendición que recibió por la Comunidad Cristiana de Campana, Martínez podrá predicar la Biblia, enseñar la doctrina cristiana, brindar consejería pastoral y cuidar el bienestar espiritual y comunitario de sus feligreses.

Maravilla suele festejar sus goles con alguna frase vinculada a la religión Fotobaires

La dura historia de Maravilla y la importancia que tuvo Dios en la cárcel

A sus 33 años, Maravilla Martínez atraviesa uno de los mejores momentos como futbolista en Racing, donde ganó dos títulos y se convirtió en su goleador. Sin embargo, debió atravesar un duro camino hasta llegar allí: no hizo inferiores en ningún equipo y debió trabajar de múltiples oficios para sobrevivir.

“No me formé en ningún club, así como quizá les pasó a mis compañeros. Sí he jugado en los barrios. Siempre jugué en el club Las Acacias, en Campana, donde vivo. Ahí jugaba hasta que caí preso”, destacó en una entrevista con LA NACION realizada en noviembre de 2024.

Su episodio más duro de vida tuvo lugar en 2014. Tras un ataque donde su hermano Braian fue baleado, el goleador de Racing fue detenido y acusado de un hecho que no cometió. Pasó siete meses en prisión, donde, según relató, sufrió hambre, violencia y situaciones límite. “Si mi familia no me llevaba comida, no comía”, contó tiempo después. También estuvo cerca de ser apuñalado en más de una riña interna, aunque a fines de ese año, su inocencia fue probada y recuperó la libertad.

“Hay que contar que hay un Dios que cambia las personas, que hay una vida mejor. No sé si me escuchan, si voy porque juego a la pelota, pero con que uno me escuché, como ese día escuché yo, vale la pena ir. Creer creen todos. La biblia dice que el Diablo cree que porque fue él que derrotó a Jesús. Es muy difícil que uno te diga que cree en el Diablo. Pero el pecado está tan al alcance que ninguno quiere liberar su vida”, señaló a este medio sobre lo que le dejó su estadía en la cárcel.

En Racing, Martínez ya cuenta con más de 50 goles con la camiseta de la Academia, y fue fundamental para la conquista de la Copa Sudamericana que terminó con 36 años de sequía internacional para el club argentino. “No esperaba venir a Racing a salir campeón internacional después de 36 años, siendo goleador… Puede ser que Dios me vaya bendiciendo y quede un escalón más”, definió a LA NACION sobre cómo vivió la conquista del campeonato.