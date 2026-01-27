River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores

River anunció este martes un ambicioso proyecto de ampliación y modernización de su estadio Monumental. La iniciativa, que demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares, contempla la construcción de una quinta bandeja en forma de anillo con 16.000 nuevas butacas y un techado que cubrirá la totalidad de las tribunas. Con estas reformas, el Monumental se convertirá en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica y el segundo del mundo entre clubes de fútbol, con lugar para 101.000 espectadores.

El presidente Stefano Di Carlo oficializó el inicio de una nueva etapa en la transformación del estadio Monumental. “Hoy venimos a anunciar el proyecto de ampliación y techado de nuestro estadio, el Más Monumental”, afirmó en un mensaje difundido por el club en redes sociales. La obra prevé el agregado de una quinta bandeja, sostenida por una estructura independiente de 52 columnas, y una cobertura perimetral que resguardará al público sin afectar la luz natural sobre el campo de juego.

Según detalló Di Carlo, las nuevas butacas formarán una bandera 360° en rojo y blanco, y estarán destinadas en su totalidad a socios. La obra comenzará en abril y se extenderán por un período estimado de tres años. El financiamiento se obtendrá a través de un crédito internacional de largo plazo, negociado con bancos del exterior, que el club afrontará con ingresos generados por el propio estadio. Además, se sumará un segundo ingreso a través de un nuevo contrato comercial, que incluye la venta de los derechos de naming por los próximos diez años, según anunció el presidente.

Durante el último año, River trabajó junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), responsable de estructuras en estadios como el Santiago Bernabéu, el Allianz Arena y el Maracaná, entre otros. El trabajo en conjunto permitió desarrollar el pliego ejecutivo de la obra, que ya está concluido. Según lo previsto, el proceso de licitación comenzará en febrero y el contrato con la empresa ganadora se firmará dentro de los treinta días posteriores.

La nueva tribuna se construirá sobre las actuales tribunas altas, obligando a reubicar las luminarias. Tendrá formato de anillo cerrado, sin divisiones, y la nueva capacidad se sumará sin costo adicional para los socios. En total, con esta ampliación, el club pasará a contar con 40.000 ubicaciones sin arancel extra, es decir, el 40% del estadio quedará liberado de pagos adicionales a la cuota social.

El diseño del techo permitirá cubrir las tribunas en su totalidad, respetando la entrada de luz natural al campo de juego. Según se informó oficialmente el club, la estructura será completamente independiente de la ya existente, con 52 columnas que sostendrán la cobertura en altura. El objetivo es garantizar protección frente a las condiciones climáticas sin alterar las condiciones del césped, que fue el punto de partida de la renovación integral iniciada en 2020.

De acuerdo con lo comunicado por River, el impacto de la obra en la actividad deportiva será mínimo: durante los tres años de duración del proyecto, solo un máximo de tres partidos podría verse afectado. Como ocurrió en etapas anteriores, el financiamiento se estructurará de forma tal que no comprometa el flujo de caja operativo, ni el presupuesto del fútbol profesional.

La conducción del club también remarcó que se trabajó en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023 para asegurar que la convivencia entre estadio y barrio no se vea alterada. Se priorizará el cuidado del entorno y la armonía con los vecinos de Núñez durante toda la ejecución de las obras.

Finalmente, el club convocará en el corto plazo a conferencias de prensa específicas para detallar los aspectos técnicos y financieros del proyecto. Asimismo, el plan será elevado a los dos órganos de gobierno del club —la comisión directiva y la asamblea de representantes de socios— para su análisis y validación formal.

Con este nuevo paso, River profundiza su política de infraestructura y modernización, afianzando al Monumental como un estadio de referencia a nivel global. El proyecto prolonga un proceso iniciado más de una década atrás y consolidado durante las gestiones de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, y que ahora encuentra continuidad en la nueva administración encabezada por Di Carlo.