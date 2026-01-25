Enzo Fernández: gol, ovación y más atención de dos poderosos del Viejo Continente por el volante campeón del mundo
El argentino marcó en la victoria por 3-1 ante Crystal Palace y logró su mejor marca en un torneo doméstico
- 3 minutos de lectura'
“Oooh, Enzo Fernández, Oooh, Enzo Fernández”. El grito de los hinchas de Chelsea habló a las claras sobre lo que representa el volante argentino para el equipo inglés, que venció a Crystal Palace por 3-1 con un penal del campeón del mundo con la selección argentina. No es menor la reacción desde las tribunas de los fanáticos del equipo de Londres, porque en los últimos días comenzó a circular que el argentino podría ser vendido en una cifra exorbitante a uno de los gigantes del Viejo Continente.
Los ojos del fútbol de Europa se posan sobre el exDefensa y Justicia y River, que ya acumula nueve goles en todas las competencias con la camiseta de Chelsea y suma siete en la Premier League, con lo que ya marcó más goles en esta temporada que en cualquier otra campaña en toda su carrera como futbolista profesional por una liga doméstica. Superó su registro de 6 goles en la temporada 2024-2025.
⚽️🇦🇷 Gol Nº 25 de Enzo Fernández con la camiseta del Glooriso Azul de Londres.— Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) January 25, 2026
Se convierte en el argentino con más goles en la historia del Chelsea 💙pic.twitter.com/pOI0yxP1Vq
Esta atención sobre el volante argentino se debe a que Chelsea necesita dinero para acomodar su economía y no sufrir sanciones en la Premier. Así, el primer equipo que apareció en la escena es Real Madrid, aunque la Casa Blanca recibió una respuesta contundente: debe superar lo que pagó Chelsea por Fernández, cuando se lo compró a Benfica y desembolsó una cifra cercana a los 121 millones de euros.
"Estarían dispuestos a venderlo por el precio justo“, expresó el periodista Dean Jones en el programa Team Talk. Y en ese contexto apareció también el PSG como otro de los interesados. Según L’Equipe, de Francia, Luis Enrique les solicitó a los directivos del equipo de París que hagan las gestiones necesarias para tratar de tentar a Enzo Fernández. Incluso, los medios franceses aseguran que existe la posibilidad de que la entidad parisina eleve una propuesta formal de compra a cambio de 150 millones de euros.
Fernández, de 25 años, atraviesa un momento de muy alto nivel y sus números explican por qué está bajo la lupa de los poderosos de Europa: 33 partidos, 9 goles y 4 asistencias.
La mano de Liam Rosenior en Chelsea se advierte tras el tercer triunfo consecutivo del los Blues. Mientras tanto, los medios ingleses aseguran que el DT inglés entendió a la perfección la química de un equipo que se mueve, en muchas oportunidades, al ritmo del volante campeón del mundo, que desde muy chico tuvo como ídolo a Lionel Messi.
Otra figura clave es el brasileño de 18 años, Estevão, el segundo jugador más joven en la historia del Chelsea, que demostró que su talento está en plena expansión y que puede ser la llave que mantenga al club inglés competitivo en la Champions League.
El chico llegó desde Palmeiras y abrió el marcador ante Crystal Palace, lo que le permitió a Chelsea superar a Liverpool y ahora ocupa la cuarta plaza en la Premier, tras la 23° fecha. Mientras que Estevão protagonizó un show para recordar, João Pedro se sumó a la fiesta con el segundo tanto y después cerró la cuenta Enzo Fernández, de penal, para una tarea sólida y contundente que lo deja a la espera de la próxima fecha, ante West Ham, en Old Trafford.
