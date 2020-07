Las puertas de los clubes están cerradas, pero la mayoría de los socios igual cumple con las cuotas para ayudar en la adversidad; una historia de colores y pertenencia

Por estos días, son muchos los socios que apoyan al club de sus amores abonando la cuota mes a mes. Y mientras las entidades reconocen el esfuerzo con premios y estímulos, también ofrecen alternativas para que nadie se quede afuera.

"Sigo pagando la cuota del club porque, por suerte, no tuve inconveniente alguno para hacerlo. Creo que los beneficios que están dando son una gran herramienta de fidelización para los socios que estamos haciendo el esfuerzo de seguir pagando mes a mes, con la intención de colaborar con el club. Gané el sorteo para jugar un partido en la cancha principal, así que voy a cumplir una de las cosas que siempre soñé: sentirme jugador del club por unas horas. No hay pandemia que apague el sentimiento. El club siempre va a estar por delante de muchas, muchísimas cosas, y como dice el dicho, en las malas mucho más", cuenta Alessandro Apolonio, socio de San Lorenzo.

Cerrados desde marzo y sin fecha de apertura próxima, los clubes deportivos suman beneficios para los socios que tienen sus pagos al día. Las ventajas van desde sorteos de futuros viajes con el plantel de jugadores, entradas para los partidos, la posibilidad de charlar con el director técnico o un meet & greet con jugadores, jugar un partido en la cancha y beneficios directos como pases para la pileta y festejos de cumpleaños, entre muchos otros. Pero, ¿qué pasa en el caso de los socios que no pueden pagar su cuota? Cada institución analiza diferentes alternativas para conservar a los morosos.

"La idea es financiar a aquellos socios que no están pudiendo pagar. De hecho, ya nos estamos contactando con aquellos que deben tres o cuatro meses, para proponerles planes de pago y, obviamente, cuando esto pase, analizaremos los casos de quienes no han podido abonar en este tiempo buscando soluciones para que puedan mantenerse dentro del club", explica Kevin Libsfraint, miembro de la comisión directiva de la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ). En el caso de AAAJ, los socios que pagan regularmente la cuota social alcanzan un 65 a 70%. "Tenemos una gran parte que abona por débito automático y, por ese lado, no sufrimos tantas bajas, pero la parte que no paga por débito, si bien hay varios que ya se han adherido, es la más complicada de mantener al día", aclara Libsfraint.

Por otra parte, el club aplicó un sistema de pago voluntario en lo que se refiere a la cuota deportiva (por la actividad que realiza el socio). Se realizan sorteos de distintos ítems cada 15 días, como entradas para invitar a familiares y amigos a la cancha cuando se pueda volver, entradas para el museo, pases para la pileta o para el polideportivo, y para festejos de cumpleaños. En el caso de quienes abonan la cuota deportiva, las compensaciones son directas, sin sorteos.

Si bien la situación económica es difícil, la mayoría de los clubes tiene un alto porcentaje de socios que pagan. En el caso de River, desde la institución aseguran que se están cobrando al día más del 85% de las cuotas y ya se estableció un mecanismo de pago de 12 cuotas para los socios morosos. Para los que están pagando, se realizan sorteos semanales de experiencias, camisetas y libros. "Creamos un newsletter con contenidos exclusivos; les damos asesoramiento médico online en clínica médica, traumatología, kinesiología, nutrición y psicología; hicimos llamados de acompañamiento a los socios mayores de 65 años, y armamos toda la programación de deportes online para que puedan seguir ahí sus actividades con clases en vivo, tips, desafíos y charlas de especialistas", afirman desde el club. También ofrecen cursos virtuales gratuitos en el Instituto Universitario River Plate y otros en alianza con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, se ampliaron significativamente las promociones y beneficios que obtienen en distintos comercios y bancos por ser socios del club.

Marcela Vaccarini, junto con su marido y su hija, se mantienen al día con las cuotas del club de Núñez. "Seguimos pagando, por suerte todavía podemos hacerlo", aclara. "A principios de mayo llegó un mail contando que todas las semanas harían sorteos, pero aún no fui beneficiada. Igual lo veo difícil, River tiene muchos socios", dice. Respecto a su aporte, considera que es una forma de apoyar al club. "Es un lugar en el que disfrutamos estar como familia y esperamos que sufra lo menos posible los avatares de esta pandemia", señala.

Mientras que, en el barrio porteño de Caballito, Ferro Carril Oeste tiene un 80% de cobranzas de sus cuotas sociales y los pagos por actividades llegan al 50%. "Desde el inicio de la cuarentena se han aplicado diferentes beneficios a los socios que abonan las cuotas y los aranceles por las actividades, que se siguen dictando de manera virtual para todos los deportistas federados y en las escuelas formativas. A su vez, desarrollamos el programa 'Ferro Bonos' que otorga un crédito a futuro por un monto correspondiente al 50% de lo abonado por aranceles que puede ser aplicado a diferentes actividades, a partir de la reapertura", dice Pablo Bastide, secretario del club.

Además, se bonificó la cuota adicional de junio a todos los que estén al día y hay un programa de sorteos semanales donde se entregan camisetas, barbijos con el escudo y abonos para plateas en fútbol y básquet, a utilizar en el futuro. "Para los que no pueden pagar la cuota se les aplica una suspensión transitoria evitando dar la baja, ya que es de manera presencial. Cuando se retome la actividad normal se los contactará a efectos de proponerles el reingreso al club, financiando la deuda en cuotas, con un costo adicional de rematriculación", aclara Bastide.

Racing también mantiene un alto porcentaje de cobro de cuota social. "Un 95%, tomando deuda de hasta 6 meses, siguen abonando", dice Javier De Soza, gerente de socios. "Al minúsculo porcentaje de socios que ya nos informaron imposibilidad de pago por su situación económica actual, pero su intención de seguir perteneciendo, se le va a dar la ayuda financiera necesaria", aclara. Entre los beneficios a los pagadores, desde principios de abril, el club realiza sorteos diarios sobre ítems aspiracionales como camisas autografiadas, un meet & greet o videollamadas con los jugadores, además de torneos online, sorteos de órdenes de compras en la tienda del club y la posibilidad de jugar un partido en la cancha luego de finalizada la cuarentena. "También hubo acciones como poner a disposición el valor de la cuota de junio como descuento en la tienda Locademia, que tuvo ventas récord en plena cuarentena", cuenta De Soza.

"Sigo pagando, la cuota de mi hijo y la mía, hago el sacrifico para mantenemos al día", dice Martín Perfumo, socio de Racing. Destaca los beneficios: "Usé el descuento que daban con la bonificación de la cuota en la tienda del club, un descuento para el plan de celular que tengo, en un almuerzo y en el canal Racing Play, y también me llegan promociones del club por mi banco", explica. "Creo que pagar la cuota es una forma de apoyar en este momento tan difícil. Hago el esfuerzo porque sé que, al estar al día, colaboro con el club", sostiene.

En el caso de San Lorenzo, Norberto Mañas, tesorero, asegura que la respuesta de los socios es "excelente" durante la cuarentena. "Nos vienen acompañando como siempre lo hicieron, y más en los momentos difíciles. Incluso hemos sumado cerca de 250 nuevos socios durante la pandemia. Y en cuanto a la morosidad, es baja: una ventaja con la que contamos es que el 90% de nuestra masa societaria está adherida al débito automático", analiza.

El club cuenta con unos 60.000 socios activos que representan el 50% de los ingresos. Desde el comienzo de la pandemia, la institución empezó con una serie de acciones como un sorteo por semana todos los viernes, con muchos ítems aspiracionales, como un meet & greet con los jugadores y viajar con el plantel a un partido. También se les dio la posibilidad de mandar preguntas para el técnico del club, que respondió mediante un video subido a las redes sociales. El club decidió congelar hasta septiembre la cuota que llevaba sin aumentar unos seis meses. "Estamos viendo el caso de quienes no pueden pagar en forma particular y evaluando facilidades en cada caso. San Lorenzo es un club de puertas abiertas y seguirá siéndolo. Seguramente, cuando la cuarentena pase y el club se reabra, contemplaremos los casos de quienes, por motivos económicos, no pudieron pagar durante los meses que duró el aislamiento, y veremos las alternativas que les ofreceremos", asegura Mañas.

Por su parte, el porcentaje de socios que abona la cuota social en Vélez también es alta y llega al 80%. "Tenemos un comportamiento similar en el cobro de las cuotas de nuestro instituto educativo. En cambio, tuvimos un impacto de no cobrabilidad muy importante en los socios que realizan actividades deportivas", aseguran desde el club. Los socios que están al día participan todos los viernes por sorteos de indumentaria, abonos a platea, colonia de vacaciones y abonos a pileta.

Para los socios que realizan actividades y continúan abonando los aranceles, el importe les queda como crédito a favor para cuando el club reabra sus puertas. Y en el caso de los que no pueden pagar, el club los está contactando: en primera instancia se les ofrece mantener la antigüedad con una quita del 10% de la deuda y regularizar la misma mediante el pago en 12 cuotas sin interés. En el caso de que no puedan tomar ese beneficio y acumulen deuda, se les brindará una solución a medida, cuando tengan la posibilidad económica de volver a pagar la cuota. "Vivimos una situación atípica y el club estará del lado de la gente", aseguran desde Vélez.