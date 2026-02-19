En qué canal pasan Lanús vs. Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026 hoy

Este jueves, desde las 21.30, Lanús y Flamengo se enfrentan en el marco de la ida de la Recopa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Granate obtuvo su cupo para este certamen continental tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, torneo en el que venció por penales a Atlético Mineiro en la final tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, en un compromiso que se jugó en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. En el compromiso previo al de este jueves cayó por 2 a 0 ante Independiente en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Lanús buscará hacerse fuerte ante Flamengo en La Fortaleza para soñar con dar el batacazo en el Maracaná JUAN MANUEL BAEZ

El Mengão, por su parte, ganó la Copa Libertadores del año pasado al vencer a Palmeiras por la mínima diferencia con un gol de Danilo, en una definición disputada en el estadio Monumental de Lima, Perú. Recientemente derrotó por 2 a 1 a Botafogo, como visitante, en los cuartos de final del Campeonato Carioca, por los goles de Lucas Paquetá y Erick Pulgar (Alexander Barboza empató transitoriamente para el Fogão).

Lanús vs. Flamengo: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al triunfo en el encuentro de este jueves ante Lanús Hussein Sayed - AP

Posibles formaciones