Paulo Dybala: el sentido mensaje tras la derrota de Roma y el valioso aporte de José Mourinho

escuchar

A mediados de mayo, José Mourinho se dio un gusto: aprovechó que el tenis hacía de local en Roma y se presentó en una de las butacas del Másters 1000 para ver un resultado favorable a Novak Djokovic ante el argentino Tomás Etcheverry por 7-6 (5) y 6-2. Tras observar atentamente cada punto con una gorra violeta y así pasar inadvertido del resto del público, el entrenador portugués fue a abrazarse con el serbio, a quien admira, y se llevó un autógrafo de regalo. Pero lo suyo no es el silencio de los códigos de la raqueta, sino el fuego interior y la pasión que lo impulsó a ser uno de los entrenadores de fútbol más respetados en todo el mundo. Quizás el más capaz de generar tantos amores y odios al mismo tiempo, aunque en los últimos años tomó algo de distancia de ese rol de ‘malo’, ya no necesitaba sólo de la confrontación para acaparar la presión y, así, liberar a sus jugadores. Uno de ellos, Paulo Dybala, que pasó de hacer el gol en la final de la Europa League ante Sevilla a frustrarse por la derrota en los penales.

La caída en la final golpeó a todos en Roma, desde Mourinho hasta Dybala. El delantero, contagiado por un club que le devolvió la pasión por el fútbol, había soñado con ser determinante en la conquista de un título como figura estelar, pero nuevamente se vio condicionado por las lesiones, llegó a jugar 67 minutos pero debió salir reemplazado. Lloró como un niño en el campo de juego y este jueves rompió el silencio con un mensaje en su cuenta de Instagram:

“Orgullosos de NOSOTROS y Orgullosos de USTEDES, toda la afición que nos siguió hasta Budapest y que nos apoyó desde casa y desde el Olimpico, sin importar el resultado, ¡dimos lo mejor de nosotros! Jugar para este equipo no es solo un deporte o un trabajo, sino un HONOR. Nos hemos regocijado juntos durante este camino y también llorado, lágrimas de sufrimiento que demuestran el valor que le hemos dado a estas personas. Vamos Roma siempre”, escribió Dybala.

Oriana Sabatini, pareja de Dybala, también lo respaldó en redes sociales: “Es un posteo de apreciación a una de las personas mas perseverantes, talentosas y profesionales que conozco. No suelo escribir estas cosas aca, porque prefiero decirtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emocion que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer. Tengo poca idea de futbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar aunque el resultado no haya sido el que querias. Sos un ejemplo enorme para mi y estoy segura que para muchas otras personas mas alla afuera. Hoy sentis que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podes vivir de lo que amas; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos. Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aun, festejar”.

Mou le devolvió la pasión a Dybala

Desde que era ayudante de campo de Bobby Robson que Mourinho, aunque pierda una final, camina con paso ganador. En Roma, con el estadio Olímpico y el sentimiento de los tifosi contagiando en forma de volcán, encontró en el espejo ese fuego interior que lo moviliza para ganar un partido, un campeonato. Se frustró en los penales ante Sevilla, por la Europa League; pero ya había dejado su huella con la Conference League 2022. Sin embargo, hubo un logro individual. Esta vez, Haber transformado a Paulo Dybala en figura estelar.

La Joya hizo el gol del empate para forzar el alargue en las semifinales ante Feyenoord (Países Bajos) y también en la final contra Sevilla, pero desde que estaba en Juventus que Mou lo sedujo, lo cautivó para encontrar su lugar en el mundo con el fervor en cada tribuna. “Para nosotros es fundamental Dybala, él estuvo haciendo esfuerzos para llegar bien”, había dicho el DT antes de la final con Sevilla. Y hasta había jugado al misterio: “Está para 20 o 30 minutos”, había dicho, pero al final el delantero fue titular y jugó más de un tiempo.

Dybala jugó el primer tiempo con el cuchillo entre los dientes, atacando con toda su clase y también defendiendo en los minutos finales de esa etapa inicial tirándose al piso, dejándolo todo un retroceso que varias veces lo tuvo como lateral izquierdo.

Complicidad entre Mourinho y Dybala; DT y delantero de Roma

Mourinho no pudo meterse en el podio de los técnicos con más títulos en competiciones europeas, pero sigue con la enorme conquista de 24 trofeos como DT. En la temporada pasada ya había hecho historia al ser el primer entrenador portugués en levantar la Conference League, pero se quedó sin su tercera Europa League, tras las conquistadas con el P orto (2003) y Manchester United (2017). El técnico ya había conquistado las dos Champions League con el Porto (2004) y el Inter (2010).

Dicen que el teléfono de Dybala sonaba con insistencia incluso cuando todavía se vestía de Bianconero. Lo sedujo para que se traslade a la capital romana. Lo arropó para que se sienta importante, clave en su estructura, al punto es que le generó el contexto ideal para que Dybala pueda llegar al Mundial que… luego ganaría la Argentina. Por eso Mou sonrió cuando, en agosto de 2022 y con Qatar a la vista, le mandaba un mensaje a Scaloni luego de dos goles de la Joya a Monza: “Tal vez Lionel Scaloni me envíe algunas botellas de vino, ya que tendrá a su disposición un jugador fantástico y en forma. Recuperamos a un jugador top para Qatar 2022″. Y hace apenas quince días recordó: “¿El vino de Scaloni? Todavía no lo mandó, debe estar celebrando, lo merece. Samuel y Aimar también; ganaron la Copa del Mundo y estoy muy contentos por todos ellos”, reveló el técnico.

El golazo de Dybala a Feyenoord

Dybala recuerda cómo comenzó el ‘operativo seducción’ de Mou: “Cuando jugamos Roma-Juventus allá [en la temporada 2021/22], el DT me sacó, Mourinho se acercó para saludarme y me dijo: ‘Sos un fenómeno’, y me quedó marcado eso”, señaló la Joya en septiembre de 2022, en una entrevista con ESPN. “Después, cuando él me llama por primera vez, me preguntó si me acordaba de ese momento, y me dijo: ‘Eso que me hacías como rival quiero que lo hagas conmigo’”.

Paulo rompió el récord de CR7 de más camisetas vendidas en un solo día en Italia. Llevó a la Roma a la final de la Europa League por tercera vez en su historia. Lleva 17 goles y 8 asistencias en 37 partidos; “protagonista directo” en 25 tantos del equipo . Mou fue una especie de padre futbolero. Lo motiva, le habla al oído, lo reta. Le exige cada día ser más grande, lo empujó no sólo a jugar bien y hacer goles, también a ser determinante. “Me llamó varios días seguidos, fue cuestión de minutos la decisión de trabajar con él. Me mostró el proyecto, eso para mí fue importante. Dice pocas cosas, pero directas”, afirmó el exdelantero de Instituto. “Uno tiene una imagen suya desde afuera, al conocerlo te das cuenta que es una persona increíble. Cuando uno se siente cómodo, eso hace que pueda rendir mejor”.

Paulo Dybala, ante Bryan Gil durante la final entre Roma y Sevilla, por la Europa League 2023 Denes Erdos - AP

Mourinho le devolvió flores: “La motivación es suya, llegó aquí motivado, con un sueño que se cumplió al llegar bien al Mundial y haberlo ganado. Se siente importante porque… lo es para nosotros. Además, se ha encontrado en un grupo de chicos muy empáticos y en un club en el que cuando jugás como local se siente el amor de la hinchada. Yo solo intento ayudar en la gestión de su cuerpo, es todavía un jugador joven, pero con un pasado difícil en la Juve a nivel de lesiones”, decía el DT. “Pienso que todo esto hace que, no digo haya renacido, pero que sea un nuevo Paulo en sus motivaciones. Soy feliz porque, además del jugador que conocemos, es un chico fantástico, humilde, sencillo y que merece este cariño que siente aquí en Roma”.

Pero Mourinho dio en la tecla con la siguiente declaración: “En su último año en la Juve, en mi opinión, había perdido un poco la alegría y aquí la volvió a encontrar. Encontró un buen grupo, un entrenador que lo entiende, un público que lo quiere y un espacio en el campo para ser líder por su calidad y personalidad. Ahora pensará que tiene calidad para jugar en los equipos más fuertes del mundo y, si es así, lo está haciendo bien, pero aquí ha encontrado la alegría”.

Mourinho y Dybala en Roma ante Empoli Twitter @OfficialASRoma

En la temporada 2009/10, gracias a dos goles de Diego Milito el Inter de Milán de José Mourinho le ganó 2-0 al Bayern Munich la final de la Champions League en Madrid y así logró el título en la competición 45 años después. El referente de Racing lo conoce bien a Mou, opinó lo siguiente en una entrevista con LA NACION.

-¿Mourinho es un loco, un genio, un vanidoso, un rebelde...?

-José es un gran gestionador de grupos. Estamos hablando de un técnico top a nivel mundial.

-¿Con gestionador qué querés decir?

-Logra que cada jugador rinda al 100%. Tiene la palabra justa en el momento indicado, el bastonazo cuando corresponde... Sabe proteger a su grupo. Siempre necesita un enemigo enfrente para poder atacar y defender a su propio grupo.

Mourinho, campeón de la Champions con Inter

-¿A veces inventa a ese enemigo?

-Claro. Lo hace a propósito. Se mete él por delante para que le peguen y el grupo esté tranquilo.

-¿Así nació la pelea con Guardiola?

-Creo que sí. Es un tipo muy inteligente, sabe lo que quiere. Está claro que es un ganador, lo avalan los títulos. Y en el día a día es muy ameno, muy llevadero. Con nosotros se ha portado muy bien.

-¿La Champions que ganó Inter no fue debidamente reconocida?

-Eliminamos al mejor Barcelona ganándole en la ida 3 a 1 y en la final derrotamos a Bayern Munich…, pero nos pegaron mucho. Para defender a ese Barcelona, que a todos nos gustaba, un poco nos atacaron a nosotros diciéndonos que éramos totalmente defensivos y muchos se olvidaron del partido de ida, que empezamos perdiendo, con lo que significa ir perdiendo contra un equipo que tiene una posesión de pelota del 90%. Fuimos al Camp Nou y le pegaron a Mourinho por defensivo, pero nosotros jugábamos con cuatro delanteros: Sneijder, Pandev, Eto’o y yo. Más Maicon, que pasaba al ataque. Pero en la entrada en calor se lesionó Pandev y a los 15 minutos nos echaron un jugador. Si es difícil jugarle 11 contra 11 a Barcelona, imaginate con 10, teniendo la ventaja que teníamos y a un paso de la final después de 45 años. Había que poner todo en contexto… pero quedamos en medio de la dicotomía entre Mourinho y Guardiola y nunca se valoró del todo el papel de los argentinos en ese equipo.

El gol de Dybala en la final

Mourinho hizo un trabajo especial con Dybala. Y la Joya se enamoró enseguida de la Roma, aunque también haya disfrutado la mayoría de los 7 años que se puso la camiseta de Juventus, donde jugó 293 encuentros, marcando 115 goles y asistiendo en 47 ocasiones. Además, ganó 12 títulos. Cifras impresionantes . “El fanatismo que tiene el hincha de Roma es como el de nosotros, los argentinos; un poco diferente al ambiente de Juventus. Para mí están re locos, pero de una locura linda por la pasión que viven. Salía a cenar y la gente no me cobraba. Uno siente ese cariño y esa confianza que te dan todos. Esa locura hace que uno entre a la cancha y deje todo por ellos”.

Mourinho, en su costado más humano, aunque –como dice Diego Milito- siempre necesite confrontar, sienta que debe tener “un enemigo enfrente para poder atacar y defender a su propio grupo”. Así lo hizo con los árbitros de la final ante Sevilla. Acto seguido, el DT de Roma, le concedió el día libre al plantel, con quienes se reunirá este viernes, cuando comenzará a preparar el partido del domingo contra Spezia por la última fecha de la Serie A, decisivo para que el equipo capitalino selle su pasaje a la Europa League 2024.

“Quiero quedarme, pero mis jugadores merecen más, y yo también”, enfatizó Mourinho, que tiene un año más de contrato con Roma pero que ahora corre riesgo de sufrir una sanción por parte de la UEFA por su comportamiento hacia el árbitro Taylor en el estacionamiento del Puskas Arena.

Todavía no se sabe si Mourinho seguirá en Roma, lo mismo sucede con Dybala, aunque ambos parecen haber encontrado su lugar en el mundo. El que les devolvió la pasión y los hace felices, más allá de lo que -momentáneamente- puede generar la bronca de la caída ante Sevilla. El camino recorrido puede ser más valioso que un final inesperado.

Paulo Dybala desequilibrando para la Roma ante Sampdoria, por la Serie A, goleada de la Roma 3-0 Pacific Press - LightRocket