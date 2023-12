escuchar

Ya no importa el dato puntual, sino que se trata de un concepto general. Como si un odioso déjà vu no lo dejara en paz, Paulo Dybala volvió a sufrir una molestia muscular que lo obligó a ser reemplazado cuando apenas se jugaban 22 minutos del partido que Roma y Fiorentina igualaron 1 a 1, por la fecha 15 de la Liga de Italia. Es su baja número 27 en los últimos 9 años.

Después de una muy buena asistencia al belga Romelu Lukaku, que puso el 1-0 de cabeza, la Joya quedó inmóvil por una dolencia en la parte posterior del muslo izquierdo que lo obligó a pedir el cambio. Las alarmas se activaron de inmediato, puesto que una lesión similar lo apartó de la competición en octubre durante tres partidos seguidos.

La clase de Dybala antes de la lesión

Todo lo que hace Dybala repercute en el seleccionado argentino desde hace un largo tiempo. Eso es lo más preocupante, con la Copa América 2024 a la vista, en medio de lo que avizora como un recambio de jerarquía en el conjunto nacional. A no dudarlo: el cordobés tendrá un papel protagónico en el movimiento de piezas. Eso sí, si las lesiones lo dejan tranquilo.

Scaloni siempre lo tiene en cuenta. De hecho, llegó con lo justo al Mundial de Qatar y, pese a ello, tuvo un buen protagonismo, sobre todo, en los últimos cotejos. Ni que hablar de la victoria ante Francia y la vuelta olímpica. ¿Quién lo dijo? El propio Dybala.

El fastidio de Dybala al irse lesionado a los 22 minutos del partido entre Roma y Fiorentina

“En uno de los momentos más importantes de la Copa, Scaloni confió en mí y pude devolver esa confianza marcando un penal en la final”, dijo el cordobés, meses después, en un repaso a una inolvidable Copa del Mundo.

Aunque casi tan importante como ese penal fue una acción defensiva, en la que cerca de final frustró un intento de Kilian Mbappé. “Había entrado hacía poco y estaba con muchas energías. Vi que Mbpapé estaba encarando dentro del área, y que era muy difícil que alguien metiera la pierna porque te podían cobrar penal, pero Enzo Fernández le tocó un poco la pelota y cuando me quedó ahí, no dudé ni un segundo en tirarla a la mierda”. Y todo dicho.

El despeje en Qatar

Dybala fue uno de los héroes de Qatar, aunque, pese a su talento, el seleccionado argentino fue algo que siempre le costó. De hecho, una declaración suya levantó demasiada polvareda, simplemente, por ser... sincero. El famoso “es difícil jugar con Messi”.

“Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo. A Messi siempre se lo ve bien”, se abrió Dybala, en 2017, cuando el conjunto naufragaba.

Aunque parezca increíble, esa frase le trajo casi tantos problemas como las lesiones. “Nada más llegar a la concentración, fui y lo encaré y le dije... ‘Leo’. Y él se empezó a reír, porque ya se lo imaginaba. Ahí me di cuenta de que no hacía falta aclarar nada. Le dije que la gente había dicho cualquier cosa, porque en la entrevista siempre había hablado bien de él. No hizo falta hablarlo. Fueron 5 o 10 segundos. Me dijo que me quedara tranquilo, que no pasaba nada”, debió explicar Dybala, más adelante, en TyC Sports.

Paulo Dybala y Romelu Lukaku, una sociedad que se entiende en la Roma ALBERTO PIZZOLI - AFP

Pero, hoy por hoy, lo que más le preocupa a Dybala son las lesiones y la falta de continuidad. Del partido en sí mismo habrá que decir que el empate tuvo sabor albiceleste. Lucas Martínez Quarta estampó el 1 a 1 a los 20 minutos del segundo tiempo, al conectar casi con la nuca un centro enviado desde la izquierda al área romana.

El campeón del mundo decidió no arriesgar en el Olímpico de Roma y le pidió casi de inmediato el cambio al técnico portugués José Mourinho tras una disputa de balón en la que se hizo daño en la parte trasera del muslo izquierdo.

PÉSIMAS NOTICIAS PARA MOU: Paulo Dybala salió lesionado a los 23' del primer tiempo en Roma. pic.twitter.com/5bcG4slLZw — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2023

De más está decir que su presencia está en duda para el próximo jueves, cuando la Roma se jugará la primera plaza de grupo en la Liga Europa con el objetivo de evitar la ronda de dieciseisavos de final, en la que se enfrentaría a uno de los terceros de grupo de la Liga de Campeones.

La serie de problemas físicos de Dybala también le quitan minutos y oportunidades en la selección argentina. De hecho, en octubre, a menos de cuatro días para el cruce ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al 2026, y en el partido ante Cagliari, el hombre surgido en Instituto de Córdoba sufrió una lesión de riesgo, que lo marginó de las canchas por tres semanas. De acuerdo al parte médico de entonces, Dybala sufrió un estiramiento del ligamento colateral de la rodilla izquierda, razón por la cual permaneció 26 días inactivo.

Así como llegó entre algodones al Mundial (fue suplente los primeros 5 partidos y apenas jugó 16 minutos en la semifinal frente a Croacia y un par de minutos ante Francia), desde la consagración ante los galos en suelo qatarí solo pudo disputar en marzo dos partidos de los 10 que jugó la albiceleste en 2023. Fueron 30 minutos en el 2-0 ante Panamá y 23 minutos durante el 7-0 sobre Curazao.

Dybala en un entrenamiento de la selección Argentina antes del partido contra Francia por la final de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Por esta misma seguidilla de problemas físicos y musculares, el cordobés no formó parte de la lista de convocados para los cruces frente a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil, y fue suplente (pero no ingresó, en la derrota frente a Uruguay). Suele ser recambio si Messi no puede actuar en la selección e incluso también le cuesta cuando el 10 está con alguna molestia física. Dybala tiene unas condiciones enormes, ya lo demostró más de una vez, pero necesita estabilizarse sin sufrir lesiones. Ese contexto lo ayudará a ser más tenido en cuenta por Lionel Scaloni de cara a lo que viene.

