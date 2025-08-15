Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota

Rayo Vallecano le ganó por 3-1 este viernes como visitante al Girona en el partido que abrió la temporada de la Liga de España. Y en gran parte fue gracias a una primera etapa en la que dos errores del arquero santafesino Paulo Gazzaniga marcaron el pulso del juego.

El argentino falló en dos de los tres goles madrileños en Montilivi y, además, fue expulsado a dos minutos del final del primer tiempo, dejando un oscuro panorama para los locales que pudo ser incluso peor. Los dirigidos por Míchel, con un futbolista menos, mostraron no obstante otra cara tras el descanso, pero el descuento de Joel Roca estuvo lejos de ser el inicio de una remontada.

Rayo Vallecano, que el jueves próximo tiene el partido de ida con Neman, de Hungría, por los playoffs para ingresar en la Conference League, golpeó con dos goles en dos minutos, antes de los 20. En el primero, Gazzaniga recibió un pase atrás que terminó en el 1-0 de Jorge de Frutos, que fue a presionar al arquero y se encontró con la pelota a disposición a pasos del arco después de que el guardameta pifió, sin poder evitar el tanto cuando volvió sobre sus pasos.

¡BLOOPER TOTAL DE GAZZANIGA Y GOL DE RAYO VALLECANO! 🫣



El arquero de Girona quiso salir jugando desde abajo, no le dio bien a la pelota y se la regaló a De Frutos para el 1-0.

En el 2-0, el propio De Frutos aceleró por derecha, se sacó de encima a su marcador y asistió con un remate fuerte al centro del área chica a Álvaro García, que se lanzó al piso para empujarla y convertir, ante un arquero con poca reacción.

Antes del descanso, los conducidos por Iñigo Pérez golpearon de nuevo en otra intervención desafortunada de Gazzaniga, que recibió un pase atrás algo forzado, aunque con tiempo suficiente como para despejar. Sin embargo, el arquero se acomodó para la derecha y buscó eludir a De Frutos, que le adivinó la intención, le robó la pelota y terminó siendo sujetado dentro del área. Por ello, Paulo fue expulsado. Isi Palazón convirtió el tercero al tomar el remate, ya con el ucraniano Vladyslav Krapyvtsov en el arco.

En el segundo tiempo, uno, Rayo Vallecano, conservó el triunfo y las energías, ante la serie de encuentros que tiene por delante, mientras que el otro, Girona, se ilusionó con la reacción luego del descuento. Pero ya nada cambió. El local apenas maquilló la derrota por mostrar otra actitud y los de Vallecas sumaron los primeros tres puntos, como para empezar a engordar su cosecha.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Míchel eligió socializar los errores de Gazzaniga, una manera de proteger a su arquero. Y eligió hablar de “accidentes”, en lugar de errores: “Hubo dos accidentes que ya nos complicaron del todo el partido y el 0-3 y la expulsión hizo que fuese casi imposible. Los que hemos fallado somos el Girona. Podemos verlo de muchas formas pero los errores los cometemos todos. Ni cuando ataja tres penales ni hoy son situaciones que me saquen de una manera de ver las cosas colectivas. Queríamos hacer un buen partido por Stuani, para darle fuerzas y no ha podido ser. No le encuentro explicación porque estábamos trabajando bien pero el juego tiene estas circunstancias, con un 0-3 en contra sin que el rival haya hecho nada del otro mundo”.

