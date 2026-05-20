Peñarol - Corinthians: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Peñarol y Corinthians se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Campeón del Siglo, en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Peñarol viene de empatar ante Platense por 1-1 mientras que Corinthians llega de empatar ante Independiente Santa Fe por 1-1.
Todo lo que hay que saber
- Peñarol vs. Corinthians
- Hora: 21.30h
- Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Peñarol y Corinthians en la tabla de posiciones
El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Corinthians, Platense, Independiente Santa Fe, Peñarol.
Ir a Canchallena
Otras noticias de Copa Libertadores
Libertadores caliente. Un arquero héroe y el VAR dejaron al borde del abismo a Boca, que se jugará el pase con angustia y una calculadora
Rating. Cuánto midió el partido Boca Juniors versus Cruzeiro por la Copa Libertadores
"No quiero decir barbaridades". Ubeda cuestionó con dureza al árbitro y al VAR por la última jugada, en la que todo Boca reclamó penal
Más leídas de Fútbol
- 1
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026
- 2
Jorge Valdano, los problemas de Real Madrid y una recomendación para Mourinho, el próximo técnico
- 3
Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
- 4
Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026