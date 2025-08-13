Racing y un duro examen frente a Peñarol, por la Copa Libertadores

Racing es uno de los cuatro equipos argentinos que participan en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrenta en Montevideo con Peñarol, uno de los conjuntos con más títulos en la historia del torneo, en un duelo atractivo de la instancia de los octavos de final.

El ganador de la serie se conocerá el martes próximo, a las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda. Marcos Rojo (en realidad, “Marcos R.”, como fue bautizado en esta etapa y en la camiseta), está en el banco de suplentes.

Oscar Méndez y Adrián Martínez, en una lucha por el balón EITAN ABRAMOVICH - AFP

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un certamen continental fue en la etapa de grupos de la Copa Mercosur 1998. En aquella oportunidad, en el marco de la Zona C, empataron 1 a 1 en el Centenario y 0 a 0 en Avellaneda. El antecedente más reciente en la Libertadores es de 1997, edición en la que Racing ganó por penales en los cuartos de final, luego de empatar 1 a 1 en el global.

El partido tuvo mucho ritmo, desde el comienzo. El mediocampo era una zona de transición, la pelota volaba de área a área, casi sin solución de continuidad. Había sensación de peligro general.

Oscar Méndez y Adrián Martínez, cuerpo a cuerpo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Martirena evitó un mano a mano de Silvera contra Arias. El delantero se iba al gol, pero el defensor uruguayo, recuperado rápidamente de un desgarro, se arrojó sobre el césped y le quitó el balón.

Leo Fernández, por el lado del equipo local y la explosiva dupla (por la derecha, por la izquierda) Solari-Vergara, por el lado del conjunto visitante, fueron los autores intelectuales de las mejores jugadas ofensivas.

Gustavo Costas (R) coversa con Duvan Vergara: cambios en la ofensiva EITAN ABRAMOVICH - AFP

A los 21 minutos, Fernández debió salir, con una molestia en la rodilla derecha, producto de una fuerte entrada de Colombo. Fue reemplazado por David Terans, el único en el plantel con características parecidas al talentoso número 10.