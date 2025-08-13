LA NACION

Racing y un duro examen frente a Peñarol, por la Copa Libertadores

El equipo argentino juega con el conjunto uruguayo, por los octavos de final, en Montevideo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Ignacio Sosa trata de quitarle la pelota a Juan Ignacio Nardoni
Ignacio Sosa trata de quitarle la pelota a Juan Ignacio NardoniEITAN ABRAMOVICH - AFP

Racing es uno de los cuatro equipos argentinos que participan en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrenta en Montevideo con Peñarol, uno de los conjuntos con más títulos en la historia del torneo, en un duelo atractivo de la instancia de los octavos de final.

El ganador de la serie se conocerá el martes próximo, a las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda. Marcos Rojo (en realidad, “Marcos R.”, como fue bautizado en esta etapa y en la camiseta), está en el banco de suplentes.

Oscar Méndez y Adrián Martínez, en una lucha por el balón
Oscar Méndez y Adrián Martínez, en una lucha por el balónEITAN ABRAMOVICH - AFP

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un certamen continental fue en la etapa de grupos de la Copa Mercosur 1998. En aquella oportunidad, en el marco de la Zona C, empataron 1 a 1 en el Centenario y 0 a 0 en Avellaneda. El antecedente más reciente en la Libertadores es de 1997, edición en la que Racing ganó por penales en los cuartos de final, luego de empatar 1 a 1 en el global.

El partido tuvo mucho ritmo, desde el comienzo. El mediocampo era una zona de transición, la pelota volaba de área a área, casi sin solución de continuidad. Había sensación de peligro general.

Oscar Méndez y Adrián Martínez, cuerpo a cuerpo
Oscar Méndez y Adrián Martínez, cuerpo a cuerpoEITAN ABRAMOVICH - AFP

Martirena evitó un mano a mano de Silvera contra Arias. El delantero se iba al gol, pero el defensor uruguayo, recuperado rápidamente de un desgarro, se arrojó sobre el césped y le quitó el balón.

Leo Fernández, por el lado del equipo local y la explosiva dupla (por la derecha, por la izquierda) Solari-Vergara, por el lado del conjunto visitante, fueron los autores intelectuales de las mejores jugadas ofensivas.

Gustavo Costas (R) coversa con Duvan Vergara: cambios en la ofensiva
Gustavo Costas (R) coversa con Duvan Vergara: cambios en la ofensivaEITAN ABRAMOVICH - AFP

A los 21 minutos, Fernández debió salir, con una molestia en la rodilla derecha, producto de una fuerte entrada de Colombo. Fue reemplazado por David Terans, el único en el plantel con características parecidas al talentoso número 10.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Universidad de Chile vs. Independiente, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Universidad de Chile vs. Independiente, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. Flamengo, el gigante a vencer en la Libertadores, con € 43 millones en refuerzos y la búsqueda de exRiver
    2

    Radiografía de Flamengo, el gigante a vencer en la Copa Libertadores con figuras con pasado en River

  3. El arquero que enfrenta críticas aquí y allá, pero afirma: "Estoy orgulloso de ser ecuatoriano"
    3

    Hernán Galíndez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, enfrenta una doble discriminación

  4. Racing visita a Peñarol por la Copa Libertadores, y juegan Comesaña y Alcaraz en Cincinnati
    4

    La agenda de la TV del martes: Racing frente a Peñarol por la Copa Libertadores, y la acción del tenis en Cincinnati

Cargando banners ...