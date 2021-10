“Pensé que era una broma”. La divertida manera en la que Mauricio Pochettino se enteró de que Lionel Messi podía llegar al PSG

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, contó cuál fue su primera reacción cuando el manager Leonardo le planteó la posibilidad de incorporar a Lionel Messi.

“A mí me llama Leonardo para decirme: ‘Existe la posibilidad de fichar a Messi, ¿te gusta o no te gusta?’. Lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme... (risas). Yo le dije: ‘¿Es una pregunta o...?’ Yo pensé que era una broma. Me dice: ‘Existe la posibilidad de que venga Leo, ¿qué te parece? ¿Sí o no?’. Y yo digo: ‘¿Hay que ir a buscarlo?’ (risas) Y ahí comienza la gestión. Cada noche me llamaba Leonardo para explicarme cómo estaba la situación. En el momento que aparece la posibilidad del PSG, Leo quiere venir aquí. Después sí hablamos, cuando la situación es clara y solo faltan flecos. Antes, no. Fue una conversación de lo más normal, muy natural. Teníamos la ventaja de que aquí había jugadores como Neymar y Di María que le habían contado y él tenía una idea de lo que es el PSG y París”, compartió el rosarino, en una extensa entrevista con el programa español “El Partidazo de Cope”.

Luego, dejó en claro que recién contactaron a la Pulga cuando se despidió de Barcelona: “Fichamos a Messi después de irse del Barça. De verdad, así fue. Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en dos o tres días fueron capaces de gestionar el fichaje del mejor jugador del mundo. Todo el mundo había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, y después todo fue muy rápido”.

Pochettino tampoco esquivó una situación tensa, en donde pareciera haber quedado expuesto en una foto en la que Messi hace un gesto. “El día del cambio ante el Lyon él se quedó sorprendido porque ningún jugador quiere salir del campo. Estamos hablando del mejor jugador del mundo que se marcha del campo con 1-1 en el marcador el día de su debut en el Parque de los Príncipes. Y él se queda extrañado. Yo le pregunto: ‘¿Qué tal estás?’. Y él me mira como diciendo: ‘No, estoy bien’. Pero no fue más que eso. Por las informaciones, por lo que nosotros sabíamos, lo que queríamos era protegerlo de una posibilidad de algo peor . Luego estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido. Y luego contra el City fue decisivo en un partido tan importante. Vuelvo a decir que no hubo ningún tipo de intención, más allá de protegerlo y cuidarlo. Si tienes a Messi y vas 1-1, vas a tener más posibilidades de ganar el partido si está en el campo. Es una obviedad muy clara”.

El DT también se refirió al debut de Sergio Ramos, a la situación de Mbappé y la sorpresa por el anuncio de Neymar sobre su posible retiro, entre otros temas.

“Lamentablemente Ramos todavía no empezó a entrenarse con el grupo, pero está cerca. Esperemos que sea lo antes posible... Estamos contentos con la progresión. Es un gran campeón y quién va a dudar de su calidad competitiva y de su talento futbolístico... No lo está pasando bien, pero él es fuerte. En su mejor versión y en su mejor forma no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo”, destacó.

En relación al futuro de Mbappé, el entrenador explicó: “Mbappé tomará la decisión que tenga que tomar... y el club hará todo lo posible para mantenerlo. Es un chico tranquilo, con mucha personalidad y un carácter muy sociable. Tiene las cosas claras y le encanta el fútbol. Tiene 22 años, pero tiene una madurez muy alta para gestionar este tipo de situaciones sobre su futuro. No tengo ninguna duda de que Kylian puede afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro”.

Acerca de sus condiciones, Pochettino fue contundente: “No tengo dudas de que Mbappé está a ese nivel, al de Messi o Cristiano, y que es una fortuna tenerlo aquí con Neymar y con Messi. Es una satisfacción verlo en cada entrenamiento. Está claro que es uno de los grandes talentos, es presente y es futuro”.

La Champions League es la máxima obsesión para el club parisino. Pero el entrenador rosarino baja la efervescencia: “Para PSG tiene que ser un sueño ganar la Champions, no una obligación. Un jugador de fútbol no puede jugar por obligación, tiene que jugar por deseo y por el sueño de ganar. El favorito para ganar la Champions es el Chelsea, porque es el último campeón. Nosotros somos candidatos, un competidor . ¿También se reforzó el Chelsea, eh? Invirtió mucho dinero, quizás más que nosotros...”

Por último, Pochettino se refirió a Neymar, que coqueteó con la posibilidad de retirarse pronto: “Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, con 29 años, que desde pequeñito estuvo bajo esa presión de hacer grandes cosas en un campo de fútbol. Está claro que tiene una fortaleza mental increíble, carácter, una sensibilidad enorme... y tiene la virtud de que siempre es sincero y dice la verdad. Entonces, a lo mejor dijo algo que se interpreta de mil formas, pero no tengo ninguna duda de que quiere estar en París, demostrar su valor y quiere darle al club esa ansiada Champions League que tantos años lleva buscando”.

Acerca de su vida fuera del club, el DT explicó: “Neymar no es difícil de gestionar. Yo respeto mucho; y somos un cuerpo técnico que no nos metemos donde no nos llaman, y eso es muy importante. Vida privada es vida privada. Después, la vida profesional sí es de nuestro interés. Yo te puedo decir que ‘Ney’ es una persona muy sensible, muy cariñosa, que te gana en el mano a mano por su sinceridad, que siempre tiene una sonrisa y para nada es difícil convivir con él. Tenemos una gran relación y está siempre con el interés y el compromiso de entrenar, de nuevos desafíos...”