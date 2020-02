Crédito: DPA

Lejos de alejarse de la controversia, Pep Guardiola no dudó en enviarle un mensaje al presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que en los últimos días manifestó su apoyo a UEFA respecto a las sanciones que aplica a los clubes por no cumplir con el Fair Play Financiero. Esas palabras del mandamás culé fueron pronunciadas horas después de que se conociera la suspensión a Manchester City, que por dos años no podrá disputar la Champions League o cualquier otro certamen internacional, justamente por irregularidades en sus finanzas. El DT del equipo inglés fue contundente: "Si Barcelona está contento porque estamos suspendidos, le diría al presidente que apelaremos. Creemos que tenemos razón, vamos a apelar, pero mi consejo al Barcelona es que no hable demasiado alto, porque a veces todos están involucrados en estas situaciones".

La molestia de Guardiola apareció por las declaraciones de los últimos días de Bartomeu: "Nosotros agradecemos a la UEFA que en estos últimos años haya estado tan segura de hacer el seguimiento del Fair Play Financiero. En el Barça lo hemos ido siguiendo y tenemos regularmente investigaciones o hacemos reuniones en la UEFA para explicar cómo lo estamos haciendo. Desde aquí queremos dar el apoyo a la UEFA por todo el bien que hace en el fútbol".

Guardiola, que quedó en el centro de la escena tras las versiones que indicaban que su futuro era incierto tras la sanción a Manchester City, explicó cuál es su mirada respecto a toda esta situación: "Cuando recibimos la noticia de la sanción resultó un impacto. Pasadas las horas te das cuenta de que no es algo que podamos controlar. Apoyamos al club al cien por ciento, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestros partidos", dijo el entrenador catalán.

Y continuó: "¿Por qué debería irme? Dije hace un mes que me encanta este club, me gusta estar aquí. ¿Por qué debería irme?. Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Este es mi club y estaré aquí. Hacemos un llamamiento. Cuando alguien cree que tiene razón, tiene que pelear. Esta situación no está terminada y hasta que no se resuelva tienes que jugar y jugar y eso es lo que va a suceder", finalizó.