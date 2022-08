Pep Guardiola - Lionel Messi: La intensa arenga del DT en Manchester City con el crack argentino como protagonista: “Va al área como una máquina”

Pep Guardiola siempre se caracterizó por adoptar un estilo muy pasional y fervoroso para guiar a sus jugadores, intentando transmitirles la misma energía con la que él mismo siente el juego. Ese perfil quedó establecido en los ya varios documentales que han mostrado la intimidad de sus equipos, tanto en su época en Barcelona como sus últimos años en Manchester City, en particular en la producción de Amazon, All or Nothing.

Como resultado del éxito de aquella serie, que narró el camino de los Citizens hacia romper el récord de puntos en la Premier League en la temporada 2017/18, el club comisionó dos producciones más, pero en esta ocasión hechas por ellos mismos. Y en un adelanto de la más reciente, Guardiola decidió poner como ejemplo a nada menos que Lionel Messi para motivar a sus dirigidos.

La arenga se dio en el entretiempo de un partido de la fase de grupos de la pasada Champions League, entre los Sky Blues y Club Brugge, de Bélgica. En aquel partido, el equipo estaba teniendo problemas para finalizar las chances que creaba, y Guardiola fue vehemente al invocar a la Pulga: “¿Por qué Messi fue el mejor jugador que vi en mi vida? Porque es un competidor del carajo, un animal. Y ahora pasamos la pelota y miramos alrededor. Cuando pasen la pelota, ataquen acá”, les indicó.

A medida que el volumen de su voz fue subiendo, Pep siguió: “Tienen que hacer los goles, muchachos. Messi pasa la pelota y va al área como una máquina, ¡tiene olfato de gol! Así que tienen que centrar y llegar a definir”, bramó.

Lionel Messi brilló durante la estadía de Pep Guardiola en Barcelona, entre 2008 y 2012, quedándose con el Balón de Oro en los cuatro años en los que lo dirigió REUTERS/Albert Gea - Archivo

Las imágenes pertenecen a Together: Champions Again!, la serie que estrenó Manchester City en sus canales oficiales el 27 de julio pasado, que cubre la totalidad de la temporada 2021/22 del club, en la que perdió contra Real Madrid en las semifinales de aquella Champions League, pero se quedó con la Premier League después de una encarnizada pelea con Liverpool. Esa producción funciona como la secuela de Together, un largometraje que comprendió los últimos 45 días del curso 2020/21, donde el equipo mancuniano alcanzó la final de la máxima competencia europea, pero también cayó contra Chelsea.

Guardiola, por su parte, tuvo en sus filas a Messi durante su exitosísima etapa en Barcelona entre 2008 y 2012, en la que obtuvo tres títulos de La Liga al hilo, dos Champions League y mismo número de Mundiales de Clubes, además de conseguir todos los torneos que disputó en el año 2009 por primera vez en la historia. Posteriormente lo enfrentó en la Champions League, tanto en su ciclo en Bayern Munich como en Manchester City, con dos triunfos para cada uno, aunque con la salvedad de que en 2015 Leo y su Barcelona eliminaron al conjunto alemán de camino a coronarse campeón de Europa.