Pep Guardiola: “Nos hubiese gustado que Julián Álvarez se quedara, pero él quería más protagonismo”

El motivo central de la conferencia de prensa era el desquite que Manchester City disputará este miércoles ante Real Madrid por los 16os de final de la Champions League. En la sala del Santiago Bernabéu, Pep Guardiola respondía a las consultas sobre las posibilidades que tiene su equipo de revertir una serie que comenzó con la derrota por 3-2 en el Etihad Stadium. El entrenador catalán evacuaba cada consulta con dos o tres conceptos, hasta que un tema lo llevó a extenderse en la explicación como no lo hizo con otras inquietudes. El asunto en cuestión fue Julián Álvarez.

A Guardiola lo interrogaron sobre si lo sorprendía el rendimiento de la Araña en el Atlético de Madrid y si no se arrepentía de no haber hecho algo más para retenerlo y evitar la transferencia, teniendo en cuenta que en dos años en Inglaterra había demostrado ser una pieza valiosa, ya sea como titular o entrando desde el banco. Las palabras de Pep fueron desde la resignación ante el deseo del cordobés de emigrar, el lamento porque ahora, debido a la gran cantidad de lesionados del City, hubiese tenido más lugar, y el agradecimiento por su calidad futbolística y humana.

“No me siento responsable (de la salida de Álvarez)”, arrancó la exposición de Guardiola. Y continuó: “En su momento, el club me trajo un jugador extraordinario (por Álvarez). Mi opinión es que él tenía muy decidido salir porque quería jugar todos los minutos que está jugando ahora y que probablemente no los tuvo en la temporada pasada. Y por eso se decidió por el Atlético de Madrid”. Luego mostró gratitud: “Solo sé por mi parte y por todos los que estuvimos involucrados con Julián en el City que nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien, por la continuidad que consiguió, las presencias y los goles que hizo. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club”, en referencia al triplete de la temporada 2022/23 (Premier League, Champions League y FA Cup).

La buena relación de Guardiola con Álvarez no alcanzó para conseguir que se quedara en Manchester City Alexander Hassenstein - UEFA - UEFA

Por último, se refirió al escenario impensado por que el pasa el City en esta temporada debido a la cantidad de bajas: “Que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy muy felices. En la vida a veces pasan estas cosas. A uno le hubiera gustado que siguiera con nosotros, pero evidentemente él quería más protagonismo. Con la cantidad de lesiones que tuvimos esta temporada hubiese jugado muchísimo más que el año pasado. Pero lo que bien está, bien acaba. No hablé con él, pero por terceras personas me consta que está feliz, y eso es lo más importante”. En 37 partidos oficiales en Atlético de Madrid, donde consolidó una pareja de ataque con Antoine Griezmann, la Araña suma 17 goles y cuatro asistencias.

Guardiol se tira a los pies de Mbappé en la ida disputada la semana pasada, con triunfo por 3-2 de Real Madrid Dave Thompson - AP

Fuera de Julián, Guardiola quizá afronte este miércoles el partido más importante de la temporada. En caso de quedar eliminado, será su despedida más temprana de la competencia que conquistó en tres oportunidades (dos con Barcelona y una con el City). El peor registro es de su primer año en Inglaterra (2016/17), cuando Monaco dejó al margen a los Citizens en los octavos de final.

Guardiola matizó el “uno por ciento de posibilidades” que le asignaba a su equipo tras la caída en el primer encuentro. “Les mentí un poco”, dijo entre sonrisas. Reconoció que ante la cercanía del desquite, el pesimismo queda atrás. Eso sí, admitió que su equipo “deberá jugar el partido perfecto”. “Necesitamos jugar con coraje, ser nosotros mismos”, agregó. También aceptó que la eliminación podría significar la última Champions para algunos jugadores del plantel, ante una renovación que ya se puso en marcha con las recientes contrataciones del delantero Marmoush (26 años), los zagueros Khusanov (20) y Reis (19), y el volante español Nico González (23).

Volvió a referirse a la incidencia que tiene en la floja temporada la ausencia de Rodri, que a principios de la temporada sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla. E hizo una comparación: “Fue elegido el mejor jugador del mundo. No se puede negar su importancia. No creo que con Barcelona hubiésemos ganado el triplete sin Messi”.

Manchester City-Real Madrid se transformó en un clásico moderno por la condición de potencia que adquirió el club inglés desde que es propiedad del jeque de Abu Dhabi y por el cruce reiterado en las últimas Champions. Dirimen una eliminatoria europea por quinta vez en los últimos seis años. La particularidad es que el vencedor de las últimas tres luego fue el campeón (dos Real Madrid y una el City).

Guardiola dijo que son muchas las razones por las que su equipo no atraviesa una buena temporada; la principal, los lesionados. “Durante mis 13, 14 años de entrenador enfrenté dificultades de este tipo, pero conseguía sacar el equipo adelante. Ahora no he dado en la tecla. Solo de vez en cuando, como el sábado contra Newcastle, fuimos capaces de hacer cosas muy buenas”. Pero también se ocupó de rescatar el legado: “Podemos perder, pero durante ocho años fuimos una máquina cada tres días. Nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Soy consciente de lo que fuimos capaces de hacer, pero también reconozco que este año no fuimos un equipo solvente, pero nos queda esta oportunidad, y la vamos a jugar”.

Los probables equipos

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aureliem Tchouameni, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius. Director técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Rúben Dias, Nathan Aké y Josko Gvardiol; Jond Stones, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Phil Foden; Earling Haaland y Omar Marmoush. Director técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 17 de la Argentina.

TV: ESPN.

LA NACION