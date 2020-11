Lionel Messi a punto de ejecutar un centro; el capitán apareció contento por el triunfo en Perú y optimista en cuanto a su aporte futuro al seleccionado argentino, tras unos días en los que se cuestionó su nivel a los 33 años. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 01:00

El seleccionado argentino derrotó a Perú por 2 a 0 en Lima en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y Lionel Messi dejó en claro que quiere seguir luchando por la camiseta argentina. "Estoy contento por la victoria; la necesitábamos después del partido del otro día, que no pudimos ganar. Fuimos superiores. Hicimos un grandísimo partido, convertimos, creamos situaciones. Se ganó y sumar es buenísimo", valoró el capitán, de notorio buen humor.

Messi, que alcanzó en el segundo puesto de presencia en el seleccionado a Javier Zanetti, con 142 (a cinco del récord de Javier Mascherano), extendió su comentario. "Fuimos superiores desde el principio, con muchas ocasiones de gol. Es importante ganar en las eliminatorias, que siempre son complicadas".

Parte del análisis del rosarino fue por comparación con lo producido frente a Paraguay en el 1-1 del último jueves en La Bombonera. "El segundo tiempo del otro día fue bueno. Fuimos superiores pero nos faltó el gol. Y hoy seguimos en la misma línea pero convertimos. Incluso levantamos un poquito". La producción colectiva entusiasmó a Messi, que rescató: "Éste es el camino que tenemos que seguir. Vamos haciéndonos fuertes como equipo y como grupo".

Lionel Messi habló luego del triunfo de Argentina frente a Perú 01:55

Video

El periodista local que habló con el argentino en el campo de juego le preguntó sobre lo que se estuvo planteando en el ambiente tras el empate con los paraguayos: que Messi no es el de antes, que por su edad (33 años) no volverá a serlo. Calmo, de buen talante, el número 10 respondió: "Intento dar el máximo. Me veo capacitado para hacerlo, para ayudar al grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Me siento bien como para seguir sumando partidos y victorias como ésta", concluyó, satisfecho como desde hacía un tiempo no se lo notaba.

Conforme a los criterios de Más información