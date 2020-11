Scaloni confirmó el equipo con dos cambios frente a Perú Crédito: @Argentina

A pesar de que transcurrieron cuatro días del empate 1-1 con Paraguay en la Bombonera y las miradas de la selección argentina están enfocadas en el duelo frente a Perú del martes por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Lionel Scaloni todavía no puede digerir la actuación del VAR en el partido que abrió la fecha FIFA para su equipo. En la conferencia de prensa de este lunes, además de confirmar al equipo para jugar en Lima, volvió a disparar contra la actuación de la terna arbitral y destacó en varias oportunidades su desacuerdo con la anulación del gol de Lionel Messi.

"Sobre el VAR, no hablo de si es a propósito o no. Solo hablo de que hay decisiones que en otros lados se toman diferente. Reafirmo que el protocolo del VAR debe ser igual en todo el mundo, sino no tienen ningún sentido. Y siento que no se ha usado de la misma manera en general. Algunos dicen que el reglamento dice una cosa, otros que dice otra... el árbitro tardó 30 segundos en tomar la decisión. Acá hubo dudas... hay un vacío y es lo que me preocupa porque queda todo en el aire", destacó Scaloni antes de emprender rumbo a Perú, todavía molesto por el accionar del árbitro brasilero Raphael Claus.

"Estábamos convencidos de que era gol y fue bastante duro a nivel psicológico. El equipo igualmente siguió atacando, tuvo sus posibilidades y es lo más importante. Pero la sensación es que no hay criterios exactos. Y no puede haber ningún tipo de dudas si hay una falta antes de un gol o en una invasión de penales como pasó en el gol de Paraguay. Por eso hablo del criterio de las decisiones. Si uno está 30 segundos mirando el VAR, quiere decir que hay algo que no es claro. Ves la imagen, hay falta y ya está. No podés pasar más de 5 segundos mirando la imagen. Ahí es donde se crea esa duda que no tendría que existir", disparó Scaloni.

En cuanto a lo futbolístico, el DT confirmó el equipo para visitar a Perú con dos modificaciones: Nicolás Tagliafico reemplazará a Lucas Ocampos y Giovani Lo Celso ingresará en el lugar del lesionado Exequiel Palacios, después de haber jugado un gran partido la entrar en la Bombonera. ¿Los once titulares? Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

"El equipo lo tengo confirmado, esta vez estamos bastante más tranquilos. Frente a Paraguay lo único que nos faltó fue convertir, pero fue de lo mejorcito de lo que veníamos haciendo. Hicimos un partido mucho más completo que frente a Ecuador, a pesar que ese lo ganamos y el jueves empatamos. Contamos con situaciones de gol, dominamos y Armani casi no tuvo que actuar. El partido con Perú será otra cosa, pero a ellos les gusta jugar al fútbol, atacar y tienen jugadores de buen pie. Faltará concretar las situaciones que tenemos y volver a repetir esa idea del segundo tiempo con Paraguay y tener acierto de cara al gol que es lo más importante", explicó Scaloni, y luego desmenuzó por qué Nicolás González se ganó la titularidad.

"Nico hizo un buen partido, no teníamos dudas de lo que podía dar. Es un chico que está en un buen momento. La anterior convocatoria nos tocó su lesión y logró volver a buen nivel y buen ritmo. Puede ser un jugador importante, tiene gol, es rápido, es completo y nos aporta bastante en el mediocampo. Creemos en él y por eso apostamos. Después tenemos diferentes opciones, Di María, Correa, Papu Gómez, Ocampos... que nos pueden dar otra cosa si lo necesitamos y siempre están listos. Decidimos elegirlo porque está atravesando un buen momento e hizo una buena sociedad con Lo Celso el otro día. Esperemos que se vuelva repetir", explicó el DT.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Los once titulares para jugar ante Perú.

Por otro lado, sobre la lesión de Palacios, quien sufrió una "fractura de apófisis transversas de columna lumbar" y tendrá al menos dos meses de recuperación, el entrenador contó que pudo hablar con el mediocampista a pesar de que todavía está internado en el sanatorio Finochietto y no lo encontró en un buen estado de ánimo.

"Palacios es un chico muy querido y por fin lo empezábamos a tener en la selección e iniciamos un camino que creemos que puede ser brillante en su carrera. Lamentablemente es un stop, pero físicamente es un animal y un jugador de fútbol extraordinario, así que volverá. Pude hablar bien con él ayer. Es una lesión dolorosa, fastidiosa... no le permite moverse mucho. Quisimos hacer una videollamada con el grupo y no quiso, lo entendemos. Cuando más lo necesitamos, es un chico que le puede dar mucho a la selección. Es una pena, pero no queda otra que mandarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación", comentó Scaloni.

Otras frases de Scaloni

Scaloni destacó que el equipo "dominó a Paraguay durante 65 minutos"

El retiro de Javier Mascherano. "Fue un emblema del fútbol argentino. Deseo que a partir de ahora le vaya lo mejor posible. Le mando un saludo enorme. Lo considero un amigo y tendrá siempre las puertas abiertas del predio. Pasó tanto tiempo y le mete tanta pasión y las puertas estarán abiertas, más allá de que está todo prematuro. Hablamos, estamos en contacto y es un amigo que me dio el fútbol".

"Fue un emblema del fútbol argentino. Deseo que a partir de ahora le vaya lo mejor posible. Le mando un saludo enorme. Lo considero un amigo y tendrá siempre las puertas abiertas del predio. Pasó tanto tiempo y le mete tanta pasión y las puertas estarán abiertas, más allá de que está todo prematuro. Hablamos, estamos en contacto y es un amigo que me dio el fútbol". La crisis social y política en Perú que amenazó el partido. "Estamos al tanto. A la distancia uno nunca sabe qué es lo que realmente está pasando, pero las imágenes no son agradables. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al pueblo peruano. Nadie quiere esto, menos en Sudamérica. Esperemos que pueda volver todo a la normalidad y que estén tranquilos y bien en su casa. Hablo desde la distancia, nosotros queremos que el partido se pueda jugar".

"Estamos al tanto. A la distancia uno nunca sabe qué es lo que realmente está pasando, pero las imágenes no son agradables. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al pueblo peruano. Nadie quiere esto, menos en Sudamérica. Esperemos que pueda volver todo a la normalidad y que estén tranquilos y bien en su casa. Hablo desde la distancia, nosotros queremos que el partido se pueda jugar". Las chances de Ángel Di María. "Iba a entrar tras el 2-1 porque estaba convencido de que iba a ser letal con la posibilidad de contragolpear, pero luego nos anularon el gol y Paraguay se mantuvo en su postura. Es un jugador que puede jugar en cualquier parte del ataque. Ahora está jugando del delantero, como un segundo punta. Nosotros estamos convencidos de que arriba puede hacerlo en las tres posiciones. Estamos contentos. Vino bien".

"Iba a entrar tras el 2-1 porque estaba convencido de que iba a ser letal con la posibilidad de contragolpear, pero luego nos anularon el gol y Paraguay se mantuvo en su postura. Es un jugador que puede jugar en cualquier parte del ataque. Ahora está jugando del delantero, como un segundo punta. Nosotros estamos convencidos de que arriba puede hacerlo en las tres posiciones. Estamos contentos. Vino bien". El puesto de volante por izquierda. "Podemos confiar en un montón de chicos para la zona izquierda del mediocampo. Nico Domínguez, Lo Celso, Huevo Acuña, De Paul, González y Guido Rodríguez, entre otros. Estamos contentos porque todos le dan su grano de arena al equipo".

"Podemos confiar en un montón de chicos para la zona izquierda del mediocampo. Nico Domínguez, Lo Celso, Huevo Acuña, De Paul, González y Guido Rodríguez, entre otros. Estamos contentos porque todos le dan su grano de arena al equipo". Su visión del rendimiento del equipo . "Hay muy pocos equipos que dominen los 90 minutos. Nosotros a Paraguay lo dominamos durante 65 minutos. La idea es la que se vio a partir de los 20 minutos el otro día. Un equipo que juegue bien la pelota, que desequilibre por afuera y con gente que pueda llegar al gol por adentro. Después el rival intenta ponerte en dificultades con sus armas. Sabemos que va a ser un partido difícil y duro con Perú, pero lo imaginamos totalmente diferente al de Paraguay".

. "Hay muy pocos equipos que dominen los 90 minutos. Nosotros a Paraguay lo dominamos durante 65 minutos. La idea es la que se vio a partir de los 20 minutos el otro día. Un equipo que juegue bien la pelota, que desequilibre por afuera y con gente que pueda llegar al gol por adentro. Después el rival intenta ponerte en dificultades con sus armas. Sabemos que va a ser un partido difícil y duro con Perú, pero lo imaginamos totalmente diferente al de Paraguay". Las Eliminatorias en plena pandemia. "Es una situación muy difícil, compleja. En esta segunda convocatoria ya estuvimos más tranquilos, pero la primera fue estresante, muy diferente. Con los jugadores divididos en los predios, solos en las habitaciones... ahora ya logramos unirlos y estamos más tranquilos. Pero es una situación muy compleja para el armado de un equipo. Necesitás estar con ellos, hablar, ver videos... es complicado. Esperemos que se termine cuanto antes esta pesadilla, esta pandemia, para volver a que la gente vuelva a la cancha a disfrutar del fútbol"

"Es una situación muy difícil, compleja. En esta segunda convocatoria ya estuvimos más tranquilos, pero la primera fue estresante, muy diferente. Con los jugadores divididos en los predios, solos en las habitaciones... ahora ya logramos unirlos y estamos más tranquilos. Pero es una situación muy compleja para el armado de un equipo. Necesitás estar con ellos, hablar, ver videos... es complicado. Esperemos que se termine cuanto antes esta pesadilla, esta pandemia, para volver a que la gente vuelva a la cancha a disfrutar del fútbol" Sus 24 partidos y una sola repetición de equipo. "No lo veo relevante. Hoy en día cualquier equipo o selección puede llegar a tener uno o dos cambios de partido a otro entre las sanciones, las lesiones o algún imponderante. Hay que estar preparado, pero no es relevante. Lo importante es que los jugadores que vayan a entrar estén atentos y preparados"

