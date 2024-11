Perú vs. Chile, en vivo: cómo ver online el partido por las eliminatorias sudamericanas 2024

Este viernes, desde las 22.30 (hora argentina), Perú y Chile se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio Monumental de Lima y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto incaico, que viene de perder 4 a 0 con Brasil (dos goles de Raphinha, uno de Andreas Pereira y otro de Luiz Henrique), está penúltimo con seis unidades (una victoria, tres igualdades y seis derrotas). El equipo dirigido por Ricardo Gareca, por su parte, en la jornada pasada cayó por el mismo resultado ante Colombia (anotaciones de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra), ocupa la última posición con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y siete caídas.

Perú y Chile, que se enfrentaron en la última Copa América, necesitan sumar de a tres OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Perú vs. Chile: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que se disputa este viernes en Lima, Perú, se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa, ambos entrenadores hablaron en conferencia de prensa sobre la importancia del partido. Jorge Fossati, DT de Perú, dijo: “Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de las eliminatorias. Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico, pero eso queda en segundo término. Lo importante son los tres puntos, con el debido respeto al rival”, comentó. Ricardo Gareca, por su parte, no titubeó a la hora de destacar el compromiso como una definición: “Es un partido fundamental. Estamos en una situación muy complicada y Perú también. Es una final”, anticipó.

Ricardo Gareca, entrenador de Chile, sabe que su equipo está obligado a ganar frente a Perú Fernando Vergara - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Perú corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37 contra los 3.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Posibles formaciones

Perú : Carlos Cáceda ; Erick Noriega , Miguel Araujo , Alexander Callens ; Andy Polo , Wilder Cartagena , Sergio Peña , Oliver Sonne , Jesús Castillo ; Edison Flores y Gianluca Lapadula .

: Carlos ; Erick , Miguel , Alexander ; Andy , Wilder , Sergio , Oliver , Jesús ; Edison y Gianluca . Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Darío Osorio; Diego Valdés y Eduardo Vargas.

